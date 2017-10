2017-10-17 09:06:00.0

Bundesweite Studie Ganztagsschule: Bayern ist bei Schülerzahl Schlusslicht

Bundesweit haben knapp vier von zehn Schülern laut einer neuen Studie einen Platz in der Ganztagsschule. In Bayern sind es allerdings wesentlich weniger.

In keinem anderen Bundesland besuchen einer Studie zufolge so wenig Kinder eine Ganztagsschule wie in Bayern. Während im Schuljahr 2015/2016 fast vier von zehn Schülern (39,3 Prozent) bundesweit einen Platz in einer Ganztagsschule hatten, waren es im Freistaat nur 16 Prozent. Das geht aus einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung hervor, die am Dienstag veröffentlicht wird. Damit landet Bayern im Ländervergleich auf dem letzten Platz. Die Zahl hat sich aber seit dem Schuljahr 2009/2010 verdoppelt. Damals waren nur 8,5 Prozent der Schüler in Bayern in einer Ganztagsschule eingeschrieben.

Ganztagsschulen: Bundesweit braucht es 300.000 Plätze mehr

Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Hamburg. Dort hatten im Schuljahr 2015/2016 rund neun von zehn Kindern einen Platz in einer Ganztagsschule (91,5 Prozent). Um bis 2030 für jedes Kind in Deutschland einen Ganztagsschulplatz anbieten zu können, braucht es laut den Forschern pro Jahr 300.000 zusätzliche Plätze. Dafür müssten rund 20 Milliarden Euro in die Schulen investiert werden.

Schon im Mai forderte die SPD einen bayernweiten Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz an allen allgemeinbildenden Schulen. "Entscheidende Fortschritte gibt es nur mit einem Rechtsanspruch. Das haben wir bereits beim Ausbau der Kinderbetreuung gesehen", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Simone Strohmayr zu diesem Anlass der Deutschen Presse-Agentur in München. Hier der vollständige Bericht zur Forderung. dpa

