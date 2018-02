2018-02-18 09:38:48.0

Münchner Sicherheitskonferenz "Ich kämpfe um den Job": Gerd Müller will Entwicklungsminister bleiben

Auch in einer neuen großen Koalition will Gerd Müller Entwicklungsminister bleiben. Dass er um seinen Job kämpfen wolle, gab er am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt.

Gerd Müller sagt, er würde gerne weitermachen. Auch Seehofer lobt ihn. Und doch muss der Krumbacher um das Entwicklungsministerium bangen. Foto: Gregor Fischer, dpa (Archiv)