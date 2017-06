2017-06-22 21:06:00.0

Unwetter In der Region drohen Gewitter - Unwetterwarnungen aber aufgehoben

Schwere Unwetter haben in Norddeutschland Schäden angerichtet. Ein Mann starb. Laut Wetterdienst könnte es in der Nacht auf Freitag auch in der Region schwere Gewitter geben.

Aufgrund von schweren Unwettern im Norden Deutschlands hat die Deutsche Bahn den Verkehr in den betroffenen Regionen eingestellt. In Hamburg wurde zudem ein Tornado gesichtet.

Schon einen Tag nach dem kalendarischen Sommeranfang hat es in Deutschland den bisher heißesten Tag des Jahres 2017 gegeben. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, wurden am Donnerstag in Andernach (Rheinland-Pfalz) 37,1 Grad gemessen. Die Kehrseite sind die heftigen Unwetter, die bereits am Nachmittag in Norddeutschland gewütet haben.

Der Deutsche Wetterdienst hat in einer Vorabinformation mitgeteilt, dass am Donnerstagabend auch in Schwaben schwere Gewitter möglich sind.

Deutscher Wetterdienst: In diesen Landkreisen der Region drohen Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst hat die konkreten Unwetterwarnungen für Teile der Region Augsburg am Donnerstag gegen 21 Uhr aufgehoben. In einer Vorabinformation teilt er aber mit, dass in Schwaben in der Nacht auf Freitag trotzdem schwere Gewitter möglich sind.

Das betrifft aktuell (Stand 21 Uhr) die Stadt und den Kreis Augsburg sowie die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen und Donau-Ries. Auch im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind Unwetter mit Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Eine Vorabinformation bedeutet aber noch keine konkrete Warnung.

Die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Auch in den nächsten Tagen werden sich in Bayern laut DWD Hitze und Gewitter weiter abwechseln. Bis Sonntag komme es vor allem in Süddeutschland immer wieder zu heftigen Gewittern. Die Temperaturen liegen aber weiter häufig über der 30-Grad-Grenze.

Unwetter in Norddeutschland: Mann stirbt

In Norddeutschland wüteten schon am Nachmittag Unwetter. Gewitter, Hagel und Starkregen haben zu erheblichen Beeinträchtigungen und Unfällen geführt. Im niedersächsichen Landkreis Uelzen starb ein 50 Jahre alter Mann in seinem geparkten Auto, weil ein Baum auf das Fahrzeug fiel, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte. Massive Beeinträchtigungen mit Streckensperrungen gab es im Bahnverkehr und auf Autobahnen.

Bei dem tödlichen Unfall erlitt die ebenfalls in dem Wagen sitzende Ehefrau des Getöteten leichte Verletzungen. Das Ehepaar hatte laut Polizei in den Mittagsstunden in Holdenstedt auf einem Parkplatz das Unwetter abwarten wollen, als heftige Windböen plötzlich mehrere Bäume umknickten. Dabei stürzte eine mehr als 60 Zentimeter dicke Eiche auf das Auto des Paars. In der Nähe traf ein umstürzender Baum eine Radfahrerin, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Schwere Unwetter wüten in Norddeutschland Eine Unwetterfront hat am Donnerstag in Norddeutschland den Zugverkehr lahmgelegt und in vielen Orten die Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Foto: Markus Scholz

Die Deutsche Bahn musste den Bahnverkehr auf mehreren Strecken im Norden Deutschlands einstellen, unter anderem von Hannover in Richtung Hamburg, Kiel und Bremen. Auch im Bereich Magdeburg, Braunschweig und Stendal wurde der Zugverkehr eingestellt.

In Hannover ist am Abend das Konzert von Guns N'Roses wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Die Gäste wurden in die benachbarten Messehallen gebeten, twitterte die Polizei Hannover am Donnerstag.

Beim Hurricane-Musikfestival im niedersächsischen Scheeßel forderten die Veranstalter die Besucher auf, ihre Anreise auf Freitag zu verschieben.

Der Deutsche Wetterdienst berichtete von orkanartigen Böen mit Starkregen und Hagelkörnern mit drei Zentimetern Durchmesser im Norden und Osten Deutschlands. In Hamburg entwickelte sich demnach für fünf Minuten etwa zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ein Tornado. Mit der Gewitterfront verbanden sich große Temperaturstürze mit plötzlichen Temperaturunterschieden von 17 Grad Celsius.

In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Es seien zahlreiche Notrufe eingegangen, nahe dem Olympiastadion stürzte ein Baum auf U-Bahngleise. Im Straßenverkehr kam es auf der Autobahn A7 im Norden zu Behinderungen. AZ