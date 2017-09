2017-09-23 10:09:00.0

In Bananenkisten Kokain in mehreren Supermärkten in Bayern entdeckt

In Supermärkten quer durch Bayern wurden am Freitag Kokain-Päckchen in Bananenkisten gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

In bayerischen Supermärkten ist es am Freitag zu einer Serie von Kokainfunden in Bananenkisten gekommen. Bis zum Abend wurden in mindestens zehn Märkten quer durch den Freistaat Kokainpäckchen entdeckt. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass noch in weiteren Märkten Drogen entdeckt werden, eventuell auch in anderen Bundesländern. "Wir sind komplett am Anfang der Ermittlungen", sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes in München (LKA).

Zunächst informierte am Morgen gegen 7 Uhr ein Mitarbeiter eines Marktes in Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) die Polizei. "Als der Mitarbeiter gerade Bananen aus einer unmittelbar zuvor angelieferten Bananenkiste räumte, entdeckte er unter den Bananen braune Päckchen", berichtete das LKA. Die Kripo stellte schnell fest, dass diese Päckchen mit Kokain gefüllt waren.

Kokain in zehn bayerischen Supermärkten gefunden

In den Stunden danach wurden in neun weiteren Supermärkten Kokainpäckchen in Bananenkisten entdeckt. Die Märkte sind außer in Oberbayern noch in Niederbayern sowie in Schwaben. Da zunächst nur eine Supermarktkette betroffen war, könnte es sein, dass das geschmuggelte Kokain unbemerkt aus einem Konzerngroßlager auf die einzelnen Märkte weiterverteilt wurde.

Gesicherte Informationen über die genaue Anzahl von betroffenen Supermärkten und die insgesamt sichergestellte Menge an Kokain lagen zunächst nicht vor. Das LKA will voraussichtlich in der kommenden Woche weitere Informationen zu dem Fall bekanntgeben.

Die Untersuchung wird nun von der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern übernommen. Es handelt sich um eine Spezialeinheit, in der die Experten des LKA und des Zollfahndungsamtes München zusammenarbeiten. dpa