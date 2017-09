2017-09-22 18:01:08.0

In Bananenkisten Kokain in mehreren bayerischen Supermärkten entdeckt

In Supermärkten quer durch Bayern wurden am Freitag Kokain-Päckchen in Bananenkisten gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

In bayerischen Supermärkten ist es am Freitag zu einer Serie von Kokainfunden gekommen. Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) berichtete, meldete zunächst am Morgen gegen 7.00 Uhr ein Mitarbeiter eines Marktes in Kiefersfelden (Kreis Rosenheim), dass er unter einer Bananenlieferung ein verdächtiges Päckchen entdeckt habe.

In den Stunden danach wurden in neun weiteren Supermärkten quer durch den Freistaat weitere Drogen in Bananenkisten entdeckt. "Wir sind komplett am Anfang der Ermittlungen", sagte ein LKA-Sprecher. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es auch Drogenlieferungen in andere Bundesländer gegeben habe. dpa/lby