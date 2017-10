2017-10-18 21:17:07.0

München Laut und lustig: So feierten Celtic-Fans in München

Noch vor Anpfiff feiern Celtic-Fans ausgelassen auf dem Münchener Marienplatz. Als das Spiel gegen Bayern München beginnt, bleiben vor dem Rathaus aber Unmengen an Müll zurück. Von Andreas Baumer

Als die Party vorbei war, war der Marienplatz voll. Voll von Bier- und Weinflaschen, Scherben und anderem Unrat. Kurzum: Die Fans von Celtic Glasgow hinterließen den Münchnern Gastgebern einen Haufen Müll. Und das im Herzen der Stadt.

Vor Bayern-Spiel: Celtic-Fans singen laut und viel

Schottische Fans gelten als lustige Zeitgenossen. Sie trinken viel und singen laut. So auch am Mittwochabend vor Anpfiff des Champions-League-Spiels zwischen Bayern München und Celtic Glasgow. Zu Hunderten hatten sie sich auf dem Marienplatz versammelt. Dort ging es hoch her. Ein Fan-Gesang jagte den nächsten. Es sei laut und lustig gewesen, sagt ein Polizeisprecher am nächsten Tag. Zu einzelnen Festnahmen kam es trotzdem. Ein Fan hatte einen pyrotechnischen Gegenstand abgebrannt, ein anderer einen Polizisten beleidigt und ein dritter gefälschte Celtic-Schals verkauft. Im Großen und Ganzen lief aber nach Angaben der Polizei alles friedlich ab.

Doch wie es bei ausgelassenen Partys so ist, zogen die Feiernden irgendwann beschwipst ab und hinterließen dem Gastgeber einen Haufen Arbeit. Noch in der Nacht rückte die Stadtreinigung aus und machte den Marienplatz wieder sauber. Derweil rächten sich die Münchner sportlich. Mit einem lockeren 3:0-Sieg schickten die Bayern Celtic Glasgow wieder nach Hause. Nicht nur deswegen dürfte der Kater bei manchen Schotten groß gewesen sein.

