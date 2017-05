2017-05-19 11:42:01.0

München Mann übergießt sich auf Marienplatz mit Benzin und zündet sich an

Er übergoss sich mit Benzin und entzündete dann wohl ein Feuer: Auf dem Münchner Marienplatz ist am Freitag ein Mann gestorben.

In München hat sich ein Mann auf dem Marienplatz selbst in Brand gesteckt und ist gestorben. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit.

Der 54-Jährige soll mit seinem Auto an die Mariensäule gefahren sein und sich dort mit mehreren Litern Benzin übergossen haben, um sich dann selbst anzuzünden.

Passanten fanden den am Boden liegenden Mann und löschten die Flammen. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht und starb eine Stunde später an den Folgen seiner großflächigen Verbrennungen.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei mit einem Filzstift mehrere Parolen auf sein Auto geschmiert. Über das Motiv könne noch keine Aussage getroffen werden. AZ