2017-10-17 14:05:06.0

Vollsperrung Münchner Innenstadt wieder ein ganzes Wochenende ohne S-Bahn

Wegen Reparaturarbeiten stehen an diesem Wochenende die S-Bahnen in München. Schon im Mai hatte es deswegen eine Vollsperrung gegeben - offenbar mit guten Erfahrungen.

Fast 54 Stunden lang müssen die Münchner und sämtliche Touristen an diesem Wochenende ohne S-Bahn in der Innenstadt auskommen. Die Gleise auf der Stammstrecke sind von Freitagabend, 22.45 Uhr, bis Montagfrüh, circa 4.30 Uhr, gesperrt. Dringende Reparatur- und Inspektionsarbeiten könnten so gebündelt ablaufen, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen im dichten Takt quer durch die Stadt sei organisiert. Zudem fahren Regionalzüge zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof.

Vollsperrung am Wochenende effektiver als Nachtbaustellen

Dann sollen unter anderem mit einem Spezialtransport ein Trafo am Hauptbahnhof gewechselt, der Überflutungsschutz unter der Isar inspiziert sowie Gleise und Oberleitungen repariert werden. Eine Vollsperrung an einem Wochenende sei wesentlich effektiver, als solche Arbeiten über viele Tage und Nächte zu verteilen, hieß es bei der Bahn. Die Folgen für Reisende seien in Summe deutlich geringer.

Erstmals hatte die Bahn die Bauarbeiten während eines Wochenendes im Mai gebündelt - und damit nach eigener Auskunft gute Erfahrungen gemacht. "Damals funktionierte der Ersatzfahrplan zuverlässig." Die Ersatzbusse seien nicht überfüllt gewesen, hieß es im Frühjahr. Und auch die Polizei hatte damals keine größeren Staus auf den Straßen in der und rund um die bayerische Landeshauptstadt gemeldet. dpa