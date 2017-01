2017-01-16 06:58:00.0

Wetter Neuschnee löst mehrere Unfälle in Bayerisch-Schwaben aus

Das winterliche Treiben geht weiter: Auch zum Wochenstart gibt es Schnee und Minusgrade in der Region. Wie kalt wird es?

Am Wochenende hat der Winter die Region samt Schnee und eisigen Temperaturen wieder erreicht. In der Nacht auf Montag fiel sogar nochmals Schnee. Laut Polizei gab es deshalb mehrere kleine Auffahrunfälle in Bayerisch-Schwaben. Schlimmeres sei wegen Eis und Glätte aber nicht passiert.

Die ganze Woche über soll es kalt bleiben. Laut Angaben von WetterKontor fällt auch am Montag und Dienstag noch Schnee. Die Temperaturen sinken von -3 bis -8 Grad Celsius am Montag auf bis zu -12 Grad am Mittwoch.

ANZEIGE

Schnee oder Regen? So wird das Wetter

Am Dienstag bleibt es zunächst bewölkt, erst im Laufe des Tages schafft es die Sonne mancherorts durch die Wolkendecke. In den nächsten Tagen kann sich laut Deutschem Wetterdienst in manchen Gebieten aber auch dichter Nebel bilden. Am Mittwoch scheine nur im Bergland die Sonne.

Die Minusgrade halten sich WetterKontor zufolge bis zum Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe. Die Unwetterwarnung vom Wochenende wurde aber bereits aufgehoben.

Lawinengefahr in den Alpen

Gefahr besteht hingegen in den Bergen: Der Lawinenwarndienst Bayern meldet in den Alpen eine "erhebliche Lawinengefahr" oberhalb der Waldgrenze (Gefahrenstufe 3 von 5). Unterhalb der Waldgrenze gebe es eine mäßige Lawinengefahr.

Im bayerischen Alpenraum hatte es seit Samstag viel geschneit, in Hochlagen gab es stellenweise sogar mehr als 50 Zentimeter Neuschnee. Nach Angaben der Experten wird sich die Lage auch in den kommenden Tagen nicht wesentlich ändern. AZ

Mehr zum Thema: