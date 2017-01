2017-01-23 21:24:25.0

Polizei München Polizei München: So lustig kann eine Twitter-Panne sein

Ein Tweet der Polizei München hat am Montag für viele Lacher im Netz gesorgt. Die Beamten hatten die Bürger aufgefordert, sich möglichst schnell bei der Polizei zu melden.

"Bitte bei der nächsten Polizeidienststelle melden." Das twitterte die Polizei München am Montagvormittag an alle ihre Follower. Keine Info wer oder wieso und so nahmen zahlreiche Twitter-User den Tweet zum Anlass, um mit viel Humor zu antworten.

Bitte bei der nächsten Polizeidienststelle melden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 23. Januar 2017

Eine Userin bot an, sich sofort auf den Weg zu machen und Kuchen mitzubringen. Die Polizei ließ sich auf den Spaß ein. "Ja aber bitte glutenfrei", antworteten die Beamten. Ein anderer Twitter-User wollte die Aufforderung gar als Ausrede benutzen. "Kann ich diesen Tweet meinem Lehrer auch als Entschuldigung, dass ich nicht zur Schule gehen konnte, vorlegen", fragte er.

Jan Böhmerann reagierte auf Tweet der Münchner Polizei

Sogar Satiriker Jan Böhmermann forderte die Twitter-Panne zu einer Reaktion heraus. Er antwortete kurz und knapp: "Okay".

Die Münchner Polizei lieferte auch eine Erklärung, wie es zu dem Missgeschick kommen konnte. Denn eigentlich wollte der zuständige Beamte nur einem einzelnen User, der sich zuvor mit einer Frage an die Polizei gewandt hatte, beantworten - vergaß aber @-Zeichen und Name. So ging der Tweet dann an alle 287.000 Follower der Polizei München. AZ