2017-05-30 11:01:50.0

München Polizei in Bayern nimmt Rekrutierer von Islamisten fest

Das bayerische Landeskriminalamt konnte einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen. Er soll neue Mitglieder einer extremistischen Gruppe rekrutiert haben.

Das bayerische Landeskriminalamt hat am Dienstag im Zuge einer internationalen Razzia einen 37 Jahre alten mutmaßlichen Rekrutierer einer islamistischen Gruppierung festgenommen. Bei der in fünf Objekten in Deutschland und Österreich erfolgten Maßnahme sei der türkische Staatsangehörige von Spezialkräften im Landkreis Weiden festgenommen worden, teilte die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München mit. Der Mann solle spätestens am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Was wird dem mutmaßlichen Islamisten vorgeworfen?

Den Angaben zufolge wird dem Festgenommenen vorgeworfen, Mitglied der extremistischen Vereinigung Dschunud al-Scham zu sein. Er soll in den Jahren 2013 und 2014 nach Syrien ausgereist, dort an Kriegswaffen trainiert worden sein und an Kampfhandlungen der Organisation in Nordsyrien teilgenommen haben. Danach soll er in Deutschland für die Dschunud al-Scham geworben und Mitglieder rekrutiert oder dies versucht haben. afp