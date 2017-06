2017-06-12 16:28:44.0

Rassismus Regensburger Turner wehren sich gegen Hetze

Per E-Mail hat sich ein Unbekannter über zu viele Flüchtlinge in der Regensburger Turnerschaft beschwert. Der Sportverein sieht das anders - und reagiert mit einer klaren Ansage. Von Anika Zidar

Die Regensburger Turnerschaft ist ein Sportverein mit langer Tradition. Ein Vorläufer des Klubs wurde schon 1861 gegründet und bis heute ist die Regensburger Turnerschaft ein wichtiger Förderer des Breitensports. Dabei legt der Traditionsverein großen Wert auf die Integration, die der Sport leisten kann. Immer mehr seiner Mitglieder sind Geflüchtete aus verschiedenen Ländern.

Weil einem Mann das offenbar nicht passte, hat er die Regensburger Turnerschaft in einer anonymen E-Mail kritisiert. Der Verein reagierte prompt darauf - und machte ihm und anderen Hetzern öffentlichkeitswirksam eine klare Ansage auf seiner Facebook-Seite.

ANZEIGE

Unbekannter hetzt gegen Flüchtlinge in der Regensburger Turnerschaft

Der Unbekannte, der sich als Alfred E. ausgab, verwies in seiner E-Mail auf einen Vorfall aus Saarbrücken, wo ein syrischer Flüchtling mit einem Berater in Streit geraten sei und ihn erstochen habe. In der anonymen E-Mail an die Regensburger Turnerschaft schrieb er: "Bei euch sind auch viel Asylanten, die Ihr durch Sport integrieren wollt! Die meisten Deutschen wollen das inzwischen nicht mehr!!!!!!!"

Regensburger Turnerschaft: Sportverein reagiert mit Post auf Facebook

Mit seiner öffentlichen Reaktion auf Facebook hat der Sportverein jetzt gezeigt, wie wichtig er für die Integration in Regensburg ist: Hauptsportwart Hermann Pilz, der auch Vorstandsmitglied der Regensburger Turnerschaft ist, hat die anonyme Mail öffentlich geteilt und darunter dazu Stellung bezogen. Abschließend hat er sich auch an den anonymen Verfasser der Mail gewandt und geschrieben: "Sollte noch Klärungsbedarf herrschen, dürfen Sie gerne persönlich bei uns vorsprechen. Ansonsten sehen wir diese anonymisierte Mail als beantwortet an."