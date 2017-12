2017-12-26 13:02:46.0

München S-Bahnen trennen 24-Jährigem mehrere Gliedmaßen ab

Schrecklicher Unfall in München: Zwei S-Bahnen haben in München einen 24-Jährigen überrollt und ihm dabei mehrere Gliedmaßen abgetrennt. Der Mann überlebte.

Bei einem folgenschweren Unfall am Wochenende an der Hackerbrücke in München ist ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei erst jetzt berichtete, war der junge Mann am Samstagmorgen gegen 4 Uhr am leeren Bahnsteig entlang getorkelt. Er bewegte sich vom Bahnsteig Richtung Bahnsteigkante und fiel - ohne Fremdverschulden - ins Gleis 1.

Den Ermittlungen nach wurde der Mann dann von zwei Richtung Flughafen fahrenden S-Bahnen erfasst und überrollt. Zwei Reisende entdeckten den 24-jährigen Dachauer später schwer verletzt im Gleis liegen. Ihm waren mehrere Gliedmaßen abgetrennt worden, so die Polizei. Dennoch sei er ansprechbar gewesen und wurde in stabilem Zustand in eine Klinik transportiert.

Bei einer später einfahrenden S-Bahn zum Flughafen, die nicht mehr weiterfahren konnte, mussten rund 150 Reisende evakuiert werden. Bayerische Landespolizei, Berufsfeuerwehr München, Notarzt, Kriseninterventionsteam und Notfallmanager der Deutschen Bahn nahmen zusammen mit Beamten der Bundespolizei Unfallermittlungen auf. Bei einer von der Staatsanwaltschaft München I angeordneten Blutentnahme wurde bei dem 24-Jährigen ein Alkoholwert von 1,8 Promille festgestellt.

Wie der Unfall sich genau abgespielt hatte, stellten die Beamten letztlich bei der Überprüfung der Bilder einer Videokamera am Gleis fest. (bo)