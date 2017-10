2017-10-24 14:21:02.0

München Sämtliche Befangenheitsanträge im NSU-Prozess abgelehnt

Rund ein Dutzend Anträge auf Befangenheit sind von der Verteidigung im NSU-Prozess unter anderem auch gegen die Richter gestellt worden. Sie alle wurden nun abgelehnt.

Nach einer Serie von Befangenheitsanträgen und zwei wochenlangen Unterbrechungen ist der Münchner NSU-Prozess am Dienstag fortgesetzt worden. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl teilte zu Beginn mit, dass auch der letzte noch ausstehende Befangenheitsantrag gegen ihn und weitere Richter des Oberlandesgerichts abgelehnt worden sei. Diese Nachricht habe er unmittelbar vor Sitzungsbeginn erhalten.

Insgesamt waren seit dem Abschluss des Plädoyers der Anklage rund ein Dutzend Befangenheitsanträge gestellt und abgelehnt worden. Die Hinterbliebenen der zehn Mordopfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" und die Verletzten zweier Bombenanschläge in Köln warten deshalb seit mehr als einem Monat auf das Wort für ihre Plädoyers. Offen war, ob die Schlussvorträge der Nebenkläger am Dienstag würden beginnen können. Der Anwalt des mutmaßlichen Terrorhelfers André E. etwa kündigte an, sich mit seinem Mandanten beraten zu wollen.

26. Januar 1998: Nach einer Razzia in ihrer Bombenwerkstatt in Jena tauchen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter. Sie beschließen, aus dem Untergrund mit Gewalt für ihr politisches Ziel zu kämpfen - ein nationalsozialistisches System in Deutschland.

18. Dezember 1998: Wie auch später viele weitere Male versuchen Mundlos und Böhnhardt mit einem Überfall das Geldproblem der Gruppe zu beheben. Ziel an diesem Tag ist ein Chemnitzer Supermarkt. Vier Monate später beziehen die beiden mit Zschäpe eine gemeinsame Wohnung in Chemnitz.

9. September 2000: Die Mordserie beginnt. Die Terroristen erschießen in Nürnberg den Blumenhändler Enver Simsek.

19. Januar 2001: In einem iranischen Lebensmittelladen in Köln explodiert eine Bombe. Die Tochter des Inhabers wird schwer verletzt. Ein paar Wochen später zieht die Gruppe nach Zwickau um.

13. Juni 2001: Mord an dem Schneider Abdurrahim Özüdogru in Nürnberg.

27. Juni 2001: Mord an dem Hamburger Gemüsehändler Süleyman Tasköprü.

29. August 2001: Mord an dem Gemüsehändler Habil Kilic in München.

15. September 2003: Das Ermittlungsverfahren wegen des Bombenbaus wird wegen Verjährung beendet, die Fahndung eingestellt.

25. Februar 2004: In Rostock ermordet das Trio den Imbiss-Verkäufer Mehmet Turgut.

9. Juni 2004: Die Terroristen zünden eine Nagelbombe in Köln-Mülheim. 22 Menschen werden verletzt, einige lebensgefährlich.

9. Juni 2005: Mord an dem Imbiss-Inhaber Ismail Yasar in Nürnberg. Sechs Tage später erschießt das Terror-Trio in München den Schlüsseldienst-Inhaber Theodoros Boulgarides.

4. April 2006: Mord an dem Kioskbesitzer Mehmet Kubasik in Dortmund.

6. April 2006: Mord an Halit Yozgat in Kassel. In dessen Internet-Café hält sich zur Tatzeit ein Verfassungsschützer auf.

25. April 2007: Die Täter erschießen in Heilbronn die Polizistin Michèle Kiesewetter. Ihr Kollege wird schwer verletzt.

Dezember 2007: Die Täter erstellen die DVD mit dem "Paulchen Panther"-Bekennervideo.

März 2008: Das Trio zieht in die Frühlingsstraße in Zwickau - das letzte Domizil der Gruppe.

4. November 2011: Nach dem Überfall auf eine Sparkasse in Eisenach verstecken sich Böhnhardt und Mundlos in einem Wohnmobil. Als die Polizei sie entdeckt, erschießen sie sich. Als Zschäpe davon erfährt, zündet sie in der konspirativen Wohnung einen Sprengsatz.

8. November 2011: Zschäpe stellt sich in Jena der Polizei.

14. Januar 2012: Die Bundesanwaltschaft sieht ihren Verdacht bestätigt, dass Zschäpe die Terrorvereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) mitgegründet und sich bis zum Ende an ihr beteiligt hat.

8. November 2012: Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Zschäpe.

6. Mai 2013: Erster Prozesstag in München.

25. Juli 2017: Beginn der Plädoyers.

Bundesanwaltschaft fordert höchstmögliche Strafe gegen Beate Zschäpe

Hauptangeklagte im NSU-Prozess ist die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe. Sie ist als Mittäterin an allen Verbrechen des NSU angeklagt, darunter zehn vorwiegend rassistisch motivierte Morde. Für Zschäpe hatte die Bundesanwaltschaft die höchstmögliche Strafe verlangt: lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. dpa/lby