2017-01-15 13:06:24.0

Wetter Schnee und Eis in der Region: Wie kalt wird der Wochenanfang?

Das winterliche Treiben geht weiter: Auch zum Wochenstart gibt es Schnee und Minusgrade in der Region. Wie kalt wird es?

Am Wochenende hat der Winter die Region samt Schnee und eisigen Temperaturen wieder erreicht. Auch in der kommenden Woche soll es kalt bleiben. Laut Angaben von WetterKontor fällt auch am Montag und Dienstag noch Schnee. Die Temperaturen sinken von -3 bis -8 Grad am Montag auf bis zu -12 Grad am Mittwoch.

Schnee oder Regen? So wird das Wetter in der Region

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind in der Nacht auf Montag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee im südlichen Bayern möglich, an den Alpen bis zu zehn Zentimer. Am Dienstag bleibt es zunächst bewölkt, erst im Laufe des Tages schafft es die Sonne mancherorts durch die Wolkendecke. Am Mittwoch hält sich laut DWD vielerorts zäher Hochnebel, nur im Bergland scheint die Sonne.

Die Minusgrade halten sich WetterKontor zufolge bis zum Wochenende. Die Unwetterzentrale Deutschland warnt daher weiterhin vor glatten Straßen. Die Unwetterwarnung vom Wochenende wurde aber bereits aufgehoben.

Als Winterreifen gelten nur solche Reifen, die mit der Aufschrift „M + S“, einem Schneeflockensymbol oder einem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für „Allwetter- oder Ganzjahresreifen“. Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter.

In der kalten Jahreszeit ist generell mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr notwendig.

Starten Sie Ihre Fahrten früher als üblich und kalkulieren Sie längere Fahrzeiten ein.

Befreien Sie alle Fahrzeugscheiben vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und meiden Sie Driftversuche bei schliddrigem Untergrund.

Der Bremsweg wird in der Regel länger, das Fahrzeug bricht unter Umständen aus. Die vermeintlichen Vorzüge von Allrad-Fahrzeugen spielen beim Bremsvorgang keine Rolle.

Halten Sie noch mehr Abstand.

Nicht vergessen: In der Dämmerung stets mit Licht fahren.

Meiden Sie kleine und ungeräumte Seitenstraßen. Geräumte Hauptstraßen mögen manchmal länger sein - aber meist besser geräumt.

Räumfahrzeuge sollten nicht überholt werden.

Lawinengefahr in den Alpen

Gefahr besteht hingegen in den Bergen: Der Lawinenwarndienst Bayern meldet in den Alpen eine "erhebliche Lawinengefahr" oberhalb der Waldgrenze (Gefahrenstufe 3 von 5). Unterhalb der Waldgrenze gebe es eine mäßige Lawinengefahr.

Im bayerischen Alpenraum hatte es seit Samstag viel geschneit, in Hochlagen gab es stellenweise sogar mehr als 50 Zentimeter Neuschnee. Nach Angaben der Experten wird sich die Lage auch in den kommenden Tagen nicht wesentlich ändern. AZ

