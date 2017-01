2017-01-29 17:23:02.0

Arnstein bei Würzburg Sechs Jugendliche tot in Gartenlaube in Arnstein gefunden

Eine Feier in einer Gartenlaube in Arnstein bei Würzburg endet in einer Tragödie: Ein besorgter Vater findet dort sechs Leichen, darunter seine eigenen Kinder. Von Gisela Rauch

Der Mann fand die toten Jugendlichen am Sonntagvormittag. Der Tatort wurde abgesperrt. Foto: Günter Roth