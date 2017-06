2017-06-26 15:29:33.0

München Sexuelle Belästigung: Zugführer soll Fahrgästen Geschlechtsteil gezeigt haben

In der Nacht auf Samstag soll ein Zugführer einer Münchner S-Bahn Fahrgäste sexuell belästigt haben. Jetzt ermittelt die Münchner Bundespolizei.

Ein 40-jähriger Zugführer soll am frühen Samstagmorgen gegen ein Uhr zwei Fahrgäste in der S-Bahn in Richtung Ebersberg belästigt haben. Auf dem Weg vom Marienplatz nach Haar soll der Mann im Führerhaus sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben.

Anschließend soll er den Vorhang in Richtung Fahrgastabteil zur Seite geschoben und sein "bestes Stück" gegen die Scheibe gedrückt haben. Der Mann wurde in Haar von einer Streife der Bundespolizei gestellt. Seitens der Bahn wurde er angewiesen, die S-Bahn in Haar abzustellen und seinen Dienst zu beenden. Wegen des Sexualdelikts ermittelt jetzt die Münchner Bundespolizei. AZ