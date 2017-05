2017-05-17 08:40:00.0

Unterfranken Soldat stirbt bei Schießübung mit Panzerfaust

Bei einer Schießübung auf einem Truppenübungsplatz in Bayern stirbt ein Soldat. Er stand in der "Rückstrahlzone" einer Panzerfaust. Von Manfred Schweidler

Die Bundeswehr hat jetzt einen tödlichen Unfall auf dem Truppenübungsplatz in Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) bestätigt. Gegen 15 Uhr war am Dienstag bei einem Schießunfall ein Soldat ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Truppe gehörte der Soldat der Panzerbrigade eines Panzergrenadierbataillon in Augustdorf (Nordrhein-Westfalen) an. Die Kompanie war zu Übungszwecken in Wildflecken. Die Familie des Verstorbenen, eines 22-jährigen Hauptgefreiten, sei mittlerweile informiert, sagte ein Pressesprecher der Bundeswehr auf Anfrage.

ANZEIGE

"Dieser Unfall verdeutlicht wieder einmal auf tragische Weise, was wir unseren Soldaten im Einsatz und in der Ausbildung für den Einsatz abverlangen", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Dienstag in Berlin. Durch sie war der Vorfall bekannt geworden.

Hinter der Panzerfaust gestanden

Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel befand sich der Soldat bei der Schießübung mit Panzerabwehrraketen hinter seinem Kameraden, als dieser eine Panzerfaust abfeuerte. Dabei habe er jedoch in der sogenannten "Rückstrahlzone" der Waffe gestanden. Die Truppe ermittelt jetzt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und ob alle Sicherheitsregeln beachtet wurden, schreibt das Magazin. Normalerweise warne ein schießender Soldat kurz vor dem Abfeuern einer Panzerfaust noch einmal laut, dass die Rückstrahlzone freigemacht werden müsse.

In der Rhön-Kaserne in Wildflecken sind die Soldaten tief betroffen. Ein Sprecher des Heeres erklärte: "Wir sind geschockt." Feldjäger und bayerische Landespolizei des Polizeipräsidiums Unterfranken untersuchen jetzt die Hintergründe des Vorfalls.