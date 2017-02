  Sperren und Staus: Das erwartet München ab heute  

Wenn die Sicherheitskonferenz 2017 wieder in München tagt, herrscht in der Stadt Ausnahmezustand. Es gibt Staus, Absperrungen, ein hohes Polizeiaufkommen - und jede Menge hochrangigen Besuch. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur 53. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).

Was passiert auf der Münchner Sicherheitskonferenz?

Zur Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich mehr als 500 hochrangige Politiker, führende Persönlichkeiten und Vertreter aus Industrie, Medien, Forschung und Gesellschaft. Sie diskutieren Sicherheitsfragen der Innen- und Außenpolitik. Tausende Polizisten sichern die Veranstaltung ein Wochenende lang ab.

Wann und wo genau findet die MSC 2017 statt?

Die Sicherheitskonferenz findet jedes Jahr im Februar statt. 2017 dauert die Sicherheitskonferenz von Freitag, 17. Februar, 14.30 Uhr bis Sonntag, 19. Februar, 13 Uhr. Sie findet im Hotel Bayerischer Hof statt.

Bis zu 4000 Demonstranten werden zur Hauptkundgebung der Gegner am Samstag erwartet - für so viele Menschen wurde die Demo angemeldet.

Bis zu 4000 Polizisten sind am Wochenende im Einsatz, wegen der Konferenz an sich und wegen mehrerer Gegendemonstrationen.

Um welche Themen geht es in diesem Jahr konkret?

Die Themenschwerpunkte sind 2017 sehr umfassend. Diskutiert werden sollen unter anderem folgende Themen: die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und des NATO-Bündnisses nach der Wahl von Donald Trump, die EU-Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Ukraine-Krise und die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sowie der Krieg in Syrien und die Sicherheitslage in Asien-Pazifik. Außerdem soll die Konferenz den Kampf gegen den Terror, den Umgang mit Hackerangriffen sowie Bedrohungen für die globale Gesundheits- und Klimasicherheit behandeln.

Die Themen ergeben sich hauptsächlich aus dem Munich Security Report (MSR), den die MSC nun zum zweiten Mal vor der Sicherheitskonferenz herausgibt. Der aktuelle Bericht trägt den Titel "Post-Truth, Post-West, Post-Order?" und ist im Internet frei verfügbar (klicken Sie dazu hier).

From our new #MSCreport: US & EU Defense Expenditure compared (download full report here: https://t.co/OHoFlnGAvp) #MSC2017 @ECThinkTank pic.twitter.com/KkgGVVqyOL