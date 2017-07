2017-07-13 12:01:00.0

Region Tänzelfest, Stadtfeste und Regatta: Was am Wochenende geboten ist

In der Region ist am Wochenende eine Menge geboten: Stadtfeste, Segelregatta, Seifenkistenrennen - für jeden ist etwas dabei. Lesen Sie hier die Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Die Sommerferien rücken näher. Und so steigt die Dichte an Feiern und Veranstaltungen im Juli spürbar an – bevor sich die Menschen in der Region in die Ferien verabschieden. Hier ein paar Tipps.

Volksfest in Aichach: Ihr Volksfest feiern die Aichacher ab Samstag zehn Tage lang. Um 18 Uhr beginnt ein Standkonzert mit anschließendem Festumzug. Bis Sonntag, 23. Juli, ist im Festzelt täglich etwas geboten. Im Festzelt stehen Partybands wie SOS (14. und 22. Juli) und Dolce Vita (21. Juli) ebenso auf der Bühne wie die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen (18. Juli) und die vom Plärrer bekannten 4-Taktler (23. Juli). Der Vergnügungspark ist täglich ab 13 Uhr, sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Ein Feuerwerk ist für Samstag, 15. Juli, geplant.

Regatta Mandichosee: Eigentlich schon vor einem Jahr hätten die Merchinger Segler ihr 40-jähriges Bestehen feiern können. Doch da steckten sie noch mitten im Umzug auf das neue Gelände. Nachträglich gibt es jetzt ein Seefest mit zwei Regatta-Veranstaltungen am Wochenende 15. und 16. Juli. Am 15. Juli sind von 11.30 bis 15 Uhr (letzter Start) alle passionierten Segler zur Jubiläumsregatta eingeladen; am 16. Juli alle, die es werden wollen, zur Familienregatta für jedermann.

Marktfest Mering: Am Samstag, 15. Juli, steigt das erste Meringer Marktfest. Dafür wird das Ortszentrum von 13 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Es werden Handball-, Tennis- und Turnvereine dabei sein, ebenso Feuerwehr, Spielmannszug und der thailändische Kulturverein. Für die musikalische Umrahmung sind die Band Schweigepflicht sowie Mitglieder der Musikschule Kiendl-App zuständig.

Stadtfest Neusäß: Ins zweite Wochenende geht ab Freitagabend das Neusässer Stadtfest. Auf den Bühnen treten Gruppen wie die A-Cappella-Formation Greg is back oder die Augsburger Coverband Hatliner auf. Bayerisches Lebensgefühl vermitteln Künstler wie die Blechbixn oder das Mathias-Kellner-Duo. Die Jugend ist gespannt auf den Auftritt von Muntermonika, Jungs in Lederhosen aus Thierhaupten.

Tänzelfest in Kaufbeuren: Das Tänzelfest in Kaufbeuren gilt als ältestes historisches Kinderfest Bayerns. Jedes Jahr kommen rund 50.000 Besucher in die Stadt um das Fest zu besuchen und zu sehen, wie unzählige Kinder in historischen Gewändern die Geschichte ihrer Stadt nachspielen. Das Tänzelfest 2017 findet von Donnerstag, 13. Juli, bis Montag, 24. Juli, statt. Wie immer finden zwei große Festumzüge statt, dieses Jahr am Sonntag, 16. Juli, und Montag, 17. Juli, jeweils um 14.30 Uhr. An beiden Tagen zieht eine Stunde zuvor ein symbolischer Kaiser Maximilian I. feierlich in die Stadt ein. Vor dem Rathaus huldigen ihm dann Untertanen, Obrigkeit und Stadträte.

Stadtfest Schwabmünchen: Das Stadtfest beginnt am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr auf der Sommerbühne im Stadtgarten mit den Hot Wings. Um 21 Uhr sorgt die Münchner Band Impala Ray für Feierlaune. Um 19.30 Uhr spielt Adi Hauke auf dem Stadtplatz. Der Sonntag, 16. Juli, beginnt um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Stadtplatz. Höhepunkt ist das Seifenkistenrennen ab 14 Uhr von der Ferdinand-Wagner-Straße aus. Um 18 Uhr ist Siegerehrung. Auf dem Stadtplatz werden von 13.30 bis 14 Uhr die Künstler des Künstlersymposiums vorgestellt. Den Abschluss bildet das "Sonne, Mond und Sterne-Kino" mit dem Film "Mein Blind Date mit dem Leben". Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt sieben Euro, Kinder fünf Euro.

Königsfestival in Königsbrunn: Das Königsfestival beginnt am Donnerstag um 10 Uhr auf der Wiese vor dem Infopavillon 955 mit dem Musical "Das Dschungelbuch". Um 20 Uhr präsentiert Michael Mittermeier sein Programm "Wild". Die Schlagersängerin Beatrice Egli tritt am Freitag, 14. Juli, um 19.30 Uhr auf. Am Samstag, 15. Juli, spielt die Band Helter Skelter um 19.30 Uhr. Der Augsburger Chris Kolonko zeigt am Sonntag, 16. Juli, um 20 Uhr eine. Am Sonntag, 16. Juli, bietet der Königsbrunch von 9.30 bis 13 Uhr ein deutsch-italienisches Buffet. An allen Tagen öffnet ein Streetfood-Markt: Am Donnerstag ab 17 Uhr, am Freitag ab 16 Uhr und am Wochenende jeweils ab 13 Uhr. bac/kru/kar/thia/ring/kos