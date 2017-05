2017-05-13 21:18:56.0

Religion Tausende Gläubige feiern Bayerns Schutzpatronin

Am Samstag begingen am Münchner Marienplatz rund 7000 Katholiken mit Erzbischof Kardinal Reinhard Marx einen Festgottesdienst zu Ehren der bayrischen Schutzpatronin Maria.

Am Samstag feierte der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx mit tausenden Gläubigen aus allen bayrischen Bistümern auf dem Münchner Marienplatz die bayrische Schutzpatronin Maria. An dem Festgottesdienst nahmen Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Klerus teil. Unter den rund 7000 Katholiken fanden sich demnach auch Ministerpräsident Horst Seehofer, Innenminister Joachim Herrmann und Landtagspräsidentin Barbara Stamm (alle CSU). Bei strahlendem Sonnenschein zelebrierte der Münchner Erzbischof Marx die Jubiläums-Messe zur Einführung des Festtages der «Patrona Bavariae» vor 100 Jahren.

Das Fest «100 Jahre Patrona Bavariae» begann schon am Freitagabend mit einer Jugendnacht und der Uraufführung der Kantate «Maria, Patrona Bavariae» von Stefan Trenner. Seit 1917 wird der Festtag in allen Diözesen gefeiert. Bayerns König Ludwig III. stieß ihn an, um sein Land im Ersten Weltkrieg unter den Schutz Marias zu stellen. In einer Fürbitte sagte Marx: «Heilige Maria, in dem Streit der Parteien, sei du Versöhnung und Friede».

Der Festgottesdienst am Samstag begann auf einer Bühne vor dem Rathaus und endete an der Mariensäule, die Kurfürst Maximilian I. im 17. Jahrhundert auf dem Marienplatz, der damals noch Schrannenplatz hieß, errichten ließ. Gläubige aus allen bayrischen Bistümern waren zuvor in einer Sternprozession zur Mariensäule auf dem Marienplatz gezogen. Seit 2011 hatten Gläubige Wallfahrten zu Marienwallfahrtsorten in Bayern unternommen. An der Mariensäule endete nun die mehrjährige Wallfahrt.

Viele bayrische Kirchen sind Maria geweiht. Dazu gehören unter anderem die berühmte Gnadenkapelle im Wallfahrtsort Altötting mit der Schwarzen Madonna, der Dom zu Unserer Lieben Frau in München und die 739 zur Kathedrale erhobene Freisinger Marienkirche. dpa/lby/AZ