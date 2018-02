2018-02-14 20:40:00.0

Gröbenzell Tote in Wohnhaus gefunden - Frau stammt aus Kreis Aichach-Friedberg

In Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck wird eine Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Sie stammt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

In einem Wohnhaus in Gröbenzell ist am Mittwochvormittag eine tote Frau gefunden worden. Die Polizei wurde gegen 9.30 Uhr zu dem Haus gerufen, ein Anrufer hatte verdächtige Beobachtungen gemacht. Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten vor Ort die leblose Frau. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Deshalb ermittelt nun die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Die Erkenntnisse der Ermittler und die Untersuchung des Leichnams durch einen Rechtsmediziner lassen laut Pressemitteilung vom Mittwoch darauf schließen, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam. Die Todesursache ist noch unklar. Der Leichnam soll obduziert werden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der getöteten Frau um eine 40-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg handelt.

Tote Frau in Gröbenzell gefunden: 27-Jähriger festgenommen

Als dringend tatverdächtig gilt der 27-jährige Bewohner des Hauses, der noch am Tatort von der Polizei überwältigt und festgenommen wurde. Der junge Mann bewohnte derzeit das Haus seiner Mutter alleine. Das 40-jährige Opfer war eine Bekannte der Mutter. Der Tatverdächtige hielt sich noch in dem Haus auf und wurde vor Ort von der Polizei überwältigt.

Der Tathergang ist bisher unklar. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass die Wohnung auch der Tatort des Gewaltverbrechens ist. Der mutmaßliche Täter äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Über einen Haftantrag möchte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag entscheiden. (AZ)