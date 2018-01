2018-01-18 06:52:15.0

Augsburg Waggons springen aus dem Gleis - Teil prallt gegen Gögginger Brücke

Bei einer Rangierfahrt in Augsburg sind in der Nacht drei Kesselwagen aus dem Gleis gesprungen. Ein Teil eines Waggons prallte gegen den Pfeiler der Gögginger Brücke.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr am Rangierbahnhof am Augsburger Hauptbahnhof. Wie Rainer Schlemmer von der zuständigen Bundespolizei in Nürnberg berichtete, war ein Zug mit Kesselwagen aus der Abstellung heraus Richtung Ulm gestartet. Auf Höhe der Gögginger Brücke sprangen aus bislang ungeklärter Ursache dann drei leere Kesselwagen aus dem Gleis.

Zwei der Waggons kippten um und blieben auf der Seite liegen. Ein herausgerissenes Drehgestell prallte dabei gegen einen Pfeiler der Gögginger Brücke. Dieser wurde leicht beschädigt, "die Statik des Bauwerks ist aber nicht beeinträchtigt", sagte Schlemmer.

Der Zug mit 18 leeren Güterbehältern hatte vorher auf einem Abstellgleis gestanden und war mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Ulm gestartet. Die umgekippten Waggons sollten im Laufe des Donnerstags von einem Kranwagen geborgen werden.

Wie Friedhelm Bechtel von der Augsburger Berufsfeuerwehr berichtete, seien die betroffenen Waggons leer gewesen. Gefahr einer Bodenkontamination habe daher nicht bestanden.

Behinderungen im Personenverkehr hatte der Unfall nicht zur Folge, hieß es bei der Bahn. Im Laufe des Tages soll nun ein Kranwagen anrücken, um die Waggons wieder aufzustellen. Wegen der An- und Abfahrt kann es möglicherweise kurz zu Verzögerungen kommen.

Hoher Schaden bei Unfall am Rangierbahnhof in Augsburg

Bei dem Unfall wurde das Gleis laut Bundespolizei erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird daher auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Erst im November hatte es einen Unfall an der Gögginger Brücke gegeben. Ein Lastwagen hatte eine Tram gerammt. Der Lkw-Fahrer wollte von der Hermannstraße links in die Stettenstraße einbiegen, obwohl das untersagt ist. Dabei übersah er die Straßenbahn der Linie 1. Nach dem Unfall gab es in der Innenstadt ein Verkehrschaos. (bo/jöh/nos)