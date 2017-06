2017-06-26 13:00:00.0

WLAN-Router Google verkauft Google Wifi jetzt auch in Deutschland

Ab jetzt bietet der US-Konzern Google sein Mesh-WLAN-System auch in Deutschland an. Google Wifi beeindruckt nicht zuletzt mit seinem runden, edlen Aussehen.

Die Technik setzt auf rund: Statt einem eckigen und blinkenden Kasten bietet Google seinen WLAN-Baukasten Google Wifi künftig im Hamburgerstil in Deutschland an. Das runde und weiße erweiterbare System aus untereinander vernetzbaren WLAN-Routern soll bessere Netzabdeckung in der Wohnung bieten und setzt auf einfache Einrichtung per App.

So funktioniert Google Wifi

Jedes Einzelgerät kann einzeln als Zugangspunkt oder als Teil eines Mesh-Netzwerks genutzt werden. Google Wifi funkt simultan im 2,4- und 5-Gigahertz-Band, jedes Gerät verfügt außerdem über zwei Gigabit-LAN-Ports. Gegen überfüllte Funkkanäle sucht das System alle fünf Minuten nach dem besten Kanal.

Um das Google Wifi in Betrieb zu nehmen, benötigt man ein Googlekonto, an das die Geräte gekoppelt werden können. Mit Hilfe der Kontroll-App können die Nutzer jederzeit Diagnosedaten und Funktionen abrufen. Damit lässt sich auch die Menge der von dem US-Konzern erhobenen Nutzungsdaten regeln.

Allerdings verfügt das Google Wifi kein integriertes Modem. Außerdem benötigt man zunächst ein Kabel-, DSL- oder Fibermodem, an dem der WLAN-Router von Google per LAN-Kabel angesteckt werden kann.

Ein Einzelgerät ist in Deutschland für 139 Euro erhältlich, der Zweierpack kostet 249 Euro. AZ, dpa/tmn

