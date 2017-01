2017-01-06 17:05:30.0

First Draft Coalition Internet-Firmen und Redaktionen wollen gemeinsam gegen Fake News ankämpfen

Medien weltweit tun sich mit Internet-Riesen wie Facebook, Google und Twitter zusammen, um gemeinsam gegen Fake News im Internet vorzugehen. Die Zeit drängt.

Fake News verunsichern immer mehr Menschen: Ob manipulierte Informationen zu vermeintlichen Unruhen in der Dortmunder Silvesternacht, ein erfundenes Renate-Künast-Zitat oder der Fall des pakistanischen Verteidigungsministers, der auf einen gefälschten Bericht hereinfiel und Israel mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte. Gefälschte Informationen kursieren zuhauf im Internet und können mitunter dramatische Folgen haben.

Aber wie gelingt der Kampf gegen Fake News im sogenannten postfaktischen Zeitalter, in dem Fakten nicht mehr zu zählen scheinen? Welche Aufgabe müssen Journalisten erledigen und was können soziale Netzwerke wie Facebook tun?

ANZEIGE

Um gegen falsche Gerüchte und Propaganda im Netz vorzugehen, haben sich große Redaktionen und Internet-Unternehmen zur "First Draft Coalition" zusammengeschlossen. Mit vereinter Recherche wollen sie Informationen verifizieren - und gefälschte Meldungen, Bilder und Videos enttarnen. Mitarbeiter sollen Schulungen erhalten, um digitale Manipulationen zu erkennen. Zudem sollen gemeinsame Standards für den Umgang mit Fake News entwickelt werden.

In Deutschland sind ARD, Zeit Online und dpa dabei

Zum Jahresbeginn wurde das Netzwerk nun deutlich erweitert. In Deutschland engagieren sich die ARD, Zeit Online und die Deutsche Presse-Agentur. Mit dabei sind darüber hinaus etwa auch die New York Times, die Washington Post und der Guardian, Associated Press, Reuters und AFP sowie Sender wie die BBC und NBC.

Eine weitere Besonderheit: Neben Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International gehören auch Internet-Riesen wie Facebook und Twitter, die für die Verbreitung von Fake News in der Kritik stehen, zum Bündnis. Die Teilnahme von Facebook sei Teil einer größeren Kampagne gegen gefälschte Nachrichten, die auch vorsieht, dass Nutzer Fake News einfacher melden können, erklärt eine Sprecherin.

"Auch wenn der Zeitpunkt längst überfällig ist, begrüße ich den Zusammenschluss sehr", sagt der Hamburger Medienwissenschaftler Stephan Weichert. Es sei gut, "dass Marken, die für Qualität stehen, gemeinsam für eine saubere Informationskultur im Netz eintreten".

Und Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell ("Tagesschau"), sagt: "Die Verifikation von gefälschten Inhalten erscheint mir wichtiger denn je." Besonders problematisch seien falsche Behauptungen und Meldungen, die durch den Einsatz von sogenannten Bots - also Robotern - eine gewaltige Verbreitung in sozialen Medien fänden.

"Redaktionen brauchen einheitliche Regeln und Verfahrensweisen zur Prüfung der Quellen"

Ins Leben gerufen wurde die Initiative neben anderen vom Google News Lab und dem investigativen Portal Bellingcat. Das Netzwerk sorgte mit Recherchen etwa zu Syrien, der Ukraine und Libyen für Aufsehen. Es verfasste Berichte, die russische Militärs für den Abschuss des Passagierfluges MH17 über der Ukraine verantwortlich machten - und stützte sich dabei unter anderem auf Fotos aus sozialen Netzwerken.

Redaktionen nutzten immer wieder Inhalte aus sozialen Medien für ihre Berichterstattung, etwa beim Terroranschlag in Nizza oder dem Putschversuch in der Türkei, erklärte Olivia Ma vom Google News Lab anlässlich der Gründung. "Doch da jeder mit einem Smartphone und einer Internetverbindung als Zeuge von Ereignissen auftreten kann, die sich vor seinen Augen abspielen, brauchen Redaktionen einheitliche Regeln und Verfahrensweisen zur Prüfung der Quellen."

Aber ist das Phänomen der Fake News wirklich so neu? Gerüchte und Propaganda gibt es schon lange. Das Neue und Gefährliche ist, dass sich Bilder, Texte und Videos viel einfacher manipulieren und verbreiten lassen.

"In welchem Umfang Fake News die Meinungsbildung der Menschen verzerren, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Falschmeldungen haften bleiben. Damit dürfen wir uns nicht abfinden", sagt der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall. Den Wahrheitsgehalt von Nachrichten könnten nur journalistische Profis verlässlich einschätzen. Deshalb sei die "First Draft Coalition" genau richtig. "Das ist es, was wir im Kampf gegen die Falschmeldungen brauchen", sagte Überall. "Nicht ein Abwehrzentrum gegen Desinformation, wie es dem Bundesinnenminister vorschwebt."

Erfundene Nachrichten können Wahlen beeinflussen

Klar ist: Auch in der Politik steigt neun Monate vor der Bundestagswahl die Nervosität, gerade angesichts des erbitterten US-Wahlkampfs und der damit verbundenen Debatte um Fake News.

"Wir haben eine ziemlich missliche Wahl in Amerika erlebt, wo vieles darauf hindeutet, dass sich ein Präsident Mehrheiten über soziale Medien gesichert hat - und das mit einer sehr manipulativen Methode, etwa durch Verbreitung von Unwahrheiten und Lügen", erklärt Medienexperte Weichert. Und: "Es steht zu vermuten, dass auch in Europa, bei den kommenden Wahlen in Frankreich und Deutschland solcherlei Methoden von den eher extremen Parteien zum Einsatz kommen."

"Gerade vor Wahlen ist es wichtig zu verifizieren, was ist richtig, authentisch, geprüft - und was ist es nicht", ergänzt ARD-Mann Gniffke. "Wir haben alle erlebt, wie in der Brexit-Kampagne oder auch im US-Wahlkampf beinahe schon systematisch mit Falschmeldungen Stimmung - und im Endeffekt auch Stimmen - erzeugt wurden."

Washington Post prüft Tweets von Trump auf ihren Wahrheitsgehalt

Konnten sich die US-Medien denn nicht gegen Fake News durchsetzen? "Es hat eine Gegenwehr gegeben, aber sie ist verhallt", erklärt Weichert. "Journalisten und deren Richtigstellungen haben die User nicht so stark erreicht wie die Lügen." Die Washington Post hat bereits reagiert: Sie führte im Dezember einen Faktencheck ein, der Tweets von Donald Trump auf deren Wahrheitsgehalt überprüft.

Die "First Draft Coalition" bietet Weichert zufolge noch eine weitere Chance: "Indem Medien über ihre eigene Arbeit mehr Transparenz herstellen, können sie den Vorwürfen der 'Lügenpresse' entgegenwirken."

Natürlich sei es die Aufgabe der Medien, Nachrichten zu prüfen und transparenter zu sein, aber sie müssten auch gehört werden, meint der Wissenschaftler. "Journalisten können verifizieren so viel sie wollen. Es hilft nichts, wenn sie mit ihrer faktenbasierten Recherche nicht zum Nutzer durchdringen." Jenny Tobien, dpa

Mehr zum Thema:

Polizei reagiert auf "Fake News" aus USA zu Dortmunder Silvesternacht

Entscheiden Lügen die nächste Bundestagswahl?