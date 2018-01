2018-01-09 14:39:00.0

Facebook Jede Instagram-Story könnte bald im WhatsApp-Status geteilt werden

Instagram hat eine Funktion, bei der Fotos und Clips für nur 24 Stunden sichtbar sind. Diese "Story" könnte bald nicht nur in Facebook, sondern auch in WhatsApp eingebettet werden.

Facebook, Instagram und WhatsApp gehören zusammen. In Teilen ist das schon bemerkbar: Wer sein Instagram-Profil mit seinem Facebook-Account verbunden hat, kann Bilder und Stories der App einfach auch in dem anderen sozialen Netzwerk präsentieren. Doch bislang gab es noch keine direkte Kombination der beiden Netzwerke mit dem Messenger WhatsApp. Das soll sich in Zukunft ändern, wie mehrere Medien berichten.

Instagram-Story auf WhatsApp: Was Facebook erreichen will

So berichtet etwa die Branchen-Webseite TechCrunch, die sich vor allem mit den betreffenden drei Netzwerken, aber auch mit anderen Social-Media-Seiten, sozialen Netzwerken und Software-Herstellern sowie Online-Warenhäusern beschäftigt, dass die Funktion, eine Instagram-Story auf Facebook zu posten, nun auch auf WhatsApp angewandt werden soll. Wie TechChrunch herausgefunden haben will, wird die Funktion als Erweiterung für den WhatsApp Status bereits bei einigen Nutzern getestet. Der Inhalt wird dann auf dem üblichen Wege verschlüsselt - auch, wenn er von Instagram kommt.

Bislang machen nur wenige Nutzer davon Gebrauch, ihre Instagram-Story auch auf Facebook zu teilen. Facebook scheint aber zu hoffen, dass die Statusaktualisierung für WhatsApp mehr Begeisterung hervorrufen wird. Da die Funktion eines der beliebtesten Instagram-Elemente ist, scheint das Unternehmen zu hoffen, dass die Foto-App und das soziale Netzwerk durch diese neue Verflechtung in den Ländern populärer werden kann, in denen hauptsächlich WhatsApp genutzt wird. (sh)

