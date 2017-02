2017-02-28 14:39:01.0

Apple Kommt mit dem neuen iPhone 8 auch ein iPhone 7s?

Neue Gerüchte um das nächste Apple-Smartphone: Neben dem erwarteten iPhone 8 könnte es auch ein iPhone 7s und ein iPhone 7s Plus geben - mit feinen Unterschieden.

Es ist das übliche Spiel in den Wochen und Monaten vor dem Release des neuesten iPhone. Fachblogger, selbernannte Experten, angebliche Insider und auch seriöse Medien spekulieren, wie das neue Apple-Smartphone sein wird, wie es heißt, und welche Features zu erwarten sind.

So ist es auch 2017 wieder. Im Mittelpunkt der Spekulationen steht das allgemein erwartete iPhone 8 - wenn das denn der richtige Name sein wird. Denn bisher erhöht Apple nur alle zwei Jahre die Modellnummer um eine Zahl. Damit wäre 2017 eigentlich ein iPhone 7s an der Reihe.

Aber vielleicht gibt es ja sogar beides? Wie das Fachportal heise.de unter Berufung auf das Wallstreet Journal berichtet, will Apple neben seinem neuen Flaggschiff auch zwei weitere Modelle herausbringen, die als “iPhone 7s” und “iPhone 7s Plus” gehandelt werden. Drei auf einen Schlag könnten es also werden im September - wenn das denn das richtige Release-Datum ist.

Ein Unterschied zwischen den Modellreihen könnte dann das Display sein. Während das iPhone 8 auf ein flexibles OLED-Display setzt, würden die etwas günstigeren Varianten weiterhin LC-Displays aufweisen. Heißt es.

Wie sieht das iPhone 8 aus - und welche Features bringt es mit?

Tatsächlich weisen viele Indizien beim neuen iPhone auf ein neues Design hin. Angemeldete Patente von Apple lassen zum Beispiel vermuten, dass das Display völlig randlos sein wird. Das bedeutet nicht nur ein größeres Display bei gleicher oder nahezu gleicher Gesamtgröße des Geräts, sondern auch, dass der Home-Button völlig verschwinden könnte. Dafür könnte dann der gesamte Bildschirm zum Fingerabdruck-Sensor werden.

Die Freischaltung könnte - auch das sind freilich Spekulationen - aber auch durch eine Gesichtserkennung möglich werden. Dabei könnte ein 3D-Laserscanner ins Spiel kommen, wie zuletzt etwa macrumors.com behauptete.

Auch beim Lightning-Stecker könnte sich dem WSJ-Bericht zufolge etwas ändern. Den will Apple nämlich möglicherweise durch einen USB-C-Anschluss ersetzen - so wie es ihn seit 2015 bei Macs gibt. Das könnte den Anschluss von Zusatzgeräten ans iPhone vereinfachen - hätte aber auch zur folge, dass Lightning schon nach fünf Jahren wieder ersetzt würde.

Besserer Akku im iPhone?

Das nächste iPhone könnte zudem ohne Ladekabel auskommen. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities behauptet das - und der lag mit seinen Prognosen in der Vergangenheit schon oft richtig. Für das kabellose Laden müsste Apple die Bauart des Innenlebens vom iPhone etwas überarbeiten - doch das sollte demnach ohne große Schwierigkeiten machbar sein.

Vielleicht wird dann auch ein etwas größerer und damit leistungsfähigerer Akku an Bord des neuen iPhone sein. Dass Apple-Jünger deutlich häufiger als andere Handybesitzer eine Steckdose suchen, ist ja hinlänglich bekannt. (AZ)