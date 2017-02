2017-02-24 17:10:46.0

Konsole Nintendo Switch: Alle Infos zum Start

Am 3. März kommt die neue Nintendo-Konsole Switch in den Handel. Hier finden Sie Informationen zu Preis, Spielen und allem, was sonst noch wichtig ist. Von Gideon Ötinger

Auf dem Konsolen-Markt gibt es zwei Platzhirsche: Sony mit seiner Playstation 4 und Microsoft mit der Xbox One. Das war nicht immer so, denn das japanische Unternehmen Nintendo mischte eine lange Zeit lang mit. Mit der letzten Nintendo-Konsole, der Wii U, wendete sich aber das Blatt. Sie verkaufte sich schleppend. Die Konsole, deren Controller eine Mischung aus Tablet und normalem Controller war, kam einfach nicht an bei den Spielern.

Das soll bei der Nintendo Switch anders laufen. Zwar bleibt Nintendo der Kombi-Idee von Controller und Tablet treu - allerdings auf eine andere Weise.

Was ist die Nintendo Switch?

Die Switch ist im Prinzip ein leistungsstarkes, 6,2 Zoll großes Tablet, an das zwei Controller-Teile, sogenannte Joy-Cons, angeschlossen werden können. Der Clou liegt in der Nintendo Switch-Station, die mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher angeschlossen werden kann. Schieben Spieler die Switch in diese Station, wandert das Bild vom Tablet auf den Fernseher. Das funktioniert fließend.

Die Switch verfügt über einen eigenen Akku. Das bedeutet, dass Spieler auch unterwegs Zelda, Mario und Co. zocken können. Geht dem Akku die Puste aus, kann er über ein Netzteil oder über die Switch-Station aufgeladen werden. Die Switch verfügt zudem auf ihrer Rückseite über einen ausklappbaren Ständer, mit dem sie unterwegs auf einen ebenen Untergrund gestellt werden kann.

Wann erscheint die Switch und wie viel wird sie kosten?

Deutschlandstart der Konsole ist am 3. März. Sie kostet 329 Euro und ist in zwei Farben erhältlich, die aber nur die beiden Joy-Cons betreffen. Die gibt es in grau oder in Kombination von neon-blau und neon-rot. Wer die Konsole haben will und sie bis jetzt noch nicht vorbestellt hat, wird es wohl vor Ort in einem Laden probieren müssen. Denn in den meisten Online-Shops ist sie ausverkauft. Zum Lieferumfang gehören:

die Switch

die Switch-Station

die beiden Joy-Cons

zwei Joy-Con-Handgelenkschlaufen

eine Joy-Con-Halterung

ein HDMI-Kabel

ein Netzteil

Was gibt es sonst noch für Zubehör?

Als offizielles Nintendo-Zubehör erscheint zum Start der kabellose Pro Controller (69,99 Euro), der besser in der Hand liegen soll als die beiden Joy-Cons. Wer trotzdem lieber mit denen spielt, für den gibt es eine weitere Halterung, die Joy-Con-Aufladehalterung (29,99 Euro). Im Gegensatz zum Standardmodell lädt sie die beiden Joy-Cons zusätzlich auf.

Für alle, die ihre Nintendo Switch vor Schäden schützen wollen, gibt es außerdem noch eine Tasche samt Schutzfolie für den Bildschirm (19,99 Euro). Zusätzliche Joy-Cons kann man natürlich auch kaufen. Die sind preislich allerdings recht happig: Einzeln kosten sie 49,99 Euro, im Doppelpack schlagen sie mit 79,99 Euro zu Buche.

Wichtig für Leute, die planen, sich Spiele herunterzuladen: Der interne Speicher der Switch umfasst nur 32 Gigabyte, wovon rund sechs Gigabyte angeblich für das Betriebssystem belegt sein sollen. Manche Spiele sind allerdings so groß, dass sie nicht in den Speicher passen. Dann müssen Nutzer nachrüsten. In die Switch passen microSD-Speicherkarten, die die Kapazität erweitern.

Welche Spiele gibt es zum Start am 3. März?

Bei der Zahl der Starttitel bekleckert sich Nintendo nicht mit Ruhm. Gerade einmal sechs Spiele wird es zum Launch geben. Dafür ist mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ein echter Hochkaräter dabei. Die Spiele werden auf speziellen Speicherkarten verkauft. Alternativ gibt es auch einige Spiele als Download. Die Spiele kosten zwischen 50 und 70 Euro.

1-2-Switch (Minispielsammlung)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Action-Adventure)

Just Dance 2017 (Tanzspiel)

Super Bomberman R (Action)

Skylanders Imaginators (Action)

I am Setsuna (Rollenspiel, nur als Download erhältlich)

Was können die Joy-Cons?

Neben der Möglichkeit, die beiden Joy-Cons an die Switch zu stecken, gibt es noch andere Möglichkeiten, mit den Geräten zu spielen. In den Joy-Cons stecken Bewegungssensoren. Spieler können sie lose in die Hand nehmen und damit beispielsweise in der Minispielsammlung "1-2-Switch" Boxschläge ausführen, die dann ins Spiel übertragen werden. Deshalb sind im Lieferumfang auch zwei Schlaufen mit dabei - damit die Joy-Cons keinem Spieler aus den Händen fallen.

Steckt die Switch in der Station, werden die Joy-Cons auf eine Halterung gesteckt. So entsteht ein normaler, drahtloser Konsolen-Controller. Doch die Teile haben noch eine andere Funktion: Werden sie quer gehalten, reicht unterwegs ein Joy-Con zum Spielen aus. So können zwei Spieler unterwegs gegeneinander spielen - jeder mit einem Joy-Con in der Hand.

Wie lange hält der Akku?

Das hängt laut Nintendo damit zusammen, was die Spieler mit der Switch machen. Die maximale Laufzeit liegt demnach bei über sechs Stunden. Bei Spielen wird die Laufzeit wohl niedriger sein. Als Beispiel nennt Nintendo den Starttitel "The Legend of Zelde: Breath of the Wild". Hier soll die Switch etwa drei Stunden lang durchhalten - wenn der Akku davor voll aufgeladen wurde. Wie lange der Akku mitmacht, hängt auch davon ab, wie viel Leistung ein Spiel benötigt.

Kostet der Nintendo-Online-Service etwas?

Wer mit der Switch online spielen will, kann das noch bis Herbst kostenlos tun. Danach soll der Dienst einem japanischen Medienbericht zufolge etwa 25 Euro pro Jahr kosten.

Das sind die technischen Daten der Switch

Größe: 102 x 239 x 13,9 Milimeter (mit Joy-Cons)

Gewicht: Circa 297 Gramm (mit Joy-Cons 398 Gramm)

Bildschirm: Kapazitiver Touchscreen / 6,2 Zoll

CPU/GPU: Nvidia Tegra-Prozessor

Systemspeicher: 32 Gigabyte

Netzwerk: Wlan/Bluetooth (nur im TV-Modus)/Lan durch zusätzliche Adapter

Auflösung: Switch-Station 1920x1080, Switch-Bildschirm 1280x720

USB: USB Type-C