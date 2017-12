2017-12-27 18:58:48.0

Prime, Netflix, Sky Online-Streaming: Das sind die Film- und Serien-Highlights im Januar

Serien, Filme, Dokumentationen: Streaming-Dienste locken Filmfans im Januar mit Blockbustern ("Warcraft: The Beginning") und Serienhits ("Drug Lords"). Ein Überblick. Von Oliver Bosch

Neue Eigenproduktionen braucht die Online-Welt - dachte sich Amazon Prime. Angestachelt von Erfolgen der aufbegehrenden Konkurrenz bringt der Streaming-Platzhirsch einige neue Serien in die Online-Welt.

Russische Mafia, Science Fiction, Gänsehaut und Comedy bei Amazon Prime

Am 2. Januar startet "McMafia", eine Miniserie über das weltweite organisierte Verbrechen. "Philip K. Dick’s Electric Dreams" schließt am 12. Februar mit Kurzgeschichten des berühmten US-Science-Fiction-Autors an die kriminellen Machenschaften an. Schreckmomente gibt es ab 23. Januar in "The Exorcist", bevor ab 26. Januar "The Marvelous Mrs. Maisel" die Geschichte von einer der ersten amerikanischen Stand-Up-Komikerinnen erzählt.

Fans der erfolgreichen "Warcraft"-Computerspielreihe müssen sich noch bis Ende Januar gedulden. Amazon Prime streamt die Hollywood-Verfilmung "Warcraft: The Beginning" exklusiv ab 29. Januar. Ebenfalls nur im Prime-Streaming-Kanal zu sehen sind unter anderem "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr", "Bad Neighbors 2" oder "The Boss". Der Nachwuchs kommt in Sachen Serien-Premiere mit "Sofia Flux und das magische Hörgerät" ab 3. Januar ebenfalls nicht zu kurz.

Netflix zeigt "DEVILMAN: crybaby", "Drug Lords" und "Retribution"

Netflix kontert die Prime-Offensive ab 1. Januar mit der Zeichentrickserie "Young Justice" aus dem Universum von DC Comics. Vier Tage später bleiben die Kalifornier mit der Anime-Serie "DEVILMAN: crybaby" dem Animationsgenre treu, bevor sie am 8. Januar mit neuen Folgen der ersten Staffel von "Star Trek: Discovery" eine Realverfilmung nachlegen. Die neuen Episoden des Weltraum-Dauerbrenners werden im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt.

"Drug Lords" (ab 19. Januar) über die größten Fische im internationalen Drogenhandel und der blutige Pfad eines Massenmörders in den schottischen Highlands ("Retribution", ab 30. Januar) runden den Serien-Reigen von Netflix im Januar ab. Auf Filmfront möchte der Streaming-Dienst mit Jack Black in "The Polka King" punkten.

Sky Ticket bringt mit "Bordertown" finnische Kriminalfälle aufs Display

Zu guter Letzt schielen wir noch auf das Streaming-Programm von Sky Ticket. Am 18. Januar, knapp ein Jahr nach der Ausstrahlung im Pay-TV-Programm von Sky, starten die Münchner die finnische Krimiserie "Bordertown". Wem der Sinn nach leichter Kost steht, kann sich 14. und 22. Januar im Kalender anstreichen: an diesen Tagen starten Sacha Baron Cohen in "Der Spion und sein Bruder", sowie Melissa McCarthy in "The Boss" ihre Streaming-Zwerchfellmassagen.

Weitere Streaming-Highlights im Januar 2018

Netflix Originals Serien-Eigenproduktionen

Young Justice​ - Staffel 1 - ab 1. Januar

DEVILMAN:crybaby - Staffel 1 - ab 5. Januar

American Crime Story​ - Staffel 1 - ab 6. Januar

Star Trek: Discovery​​​ ​- Staffel 1, Teil 2 - ab 8. Januar

Drug Lords - Staffel 1 - ab 19. Januar

Black Lightning - Staffel 1 - ab 23. Januar

Retribution - Staffel 1 - ab 30. Januar

Netflix Original Kinderserien

Young Justice - Staffel 1 - 1. Januar

Llama Llama - Staffel 1 - 26. Januar

Weitere neue Serien und Staffeln bei Netflix

American Crime Story: The People vs. OJ Simpson - Staffel 1 - 06. Januar

Netflix: Die neuen Filme im Januar 2018

Netflix Originals Eigenproduktionen Filme

The Open House - 10. Januar

The Polka King - 12. Januar

A Futile and stupid Gesture - 26. Januar

Netflix Originals Dokumentationen

Rotten - 5. Januar

Somebody Feed Phil – 12. Januar

Dirty Money - 26. Januar

Amazon Prime Video: Die neuen Filme im Januar

The Boss​​ - ab 1. Januar

Die Frau im Mond – Erinnerung an die Liebe​ ​- ab 6. Januar

Die Hände meiner Mutter​​ - ab 8. Januar

Bad Neighbors 2​​ - ab 15. Januar

The Salesman​​ - ab 15. Januar)​​​​

Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr​ ​- ab 19. Januar

Warcraft: The Beginning​ - ab 29. Januar

The Witch​ ​- ab 29. Januar

Amazon Prime Video: Neue Serien im Januar

McMafia – Staffel 1 ​(exklusiv ab 2. Januar

Philip K. Dick’s Electric Dreams – Staffel 1​ (Prime Original, ab 12. Januar

The Exorcist​​ – Staffel 1​ (exklusiv ab 23. Januar

The Marvelous Mrs. Maisel​​ – Staffel 1​ (Prime Original, ab 26. Januar

Amazon Prime Video: Januar-Neuheiten für Kinder

Sofia Flux und das magische Hörgerät – Staffel 1 - ab 3. Januar

Sky Ticket: Die Highlights im Januar

Sky Ticket: Neue Serien im Januar

American Crime Story - ab 6. Januar

Bordertown, Staffel 1 - ab 18. Januar

Sky Ticket: Neue Filme im Januar

The First Avenger: Civil War - 1. Januar

Resident Evil: Extinction - 3. Januar

Southpaw - 7. Januar

Mistress America - 11. Januar

Der Spion und sein Bruder - 14. Januar

The Boss - 22. Januar

Suffragette - 23. Januar

The Dressmaker - Die Schneiderin - 25. Januar

Lesen Sie auch: