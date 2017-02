2017-02-21 12:30:36.0

iPhone 8-News Preis, Release, Funktionen: Was das neue iPhone 8 können soll

Das neue iPhone 8 von Apple wird für Herbst 2017 erwartet. Doch schon Monate vor dem Release-Datum wird über Preis und Funktionen spekuliert. Ein Überblick über die Gerüchte.

Bis zum Release des neuen iPhone 8 werden noch einige Monate ins Land gehen. Während die letzten iPhones immer im September vorgestellt wurden, könnte die Markteinführung für das neueste Apple-Smartphone früher sein. Wie Barrons berichtet, soll die Produktion des Geräts im Juni starten. Ob sich das auf das Release-Datum 2017 auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten.

Heißt das neue Apple-Smartphone wirklich iPhone 8?

Über die Frage, wie das neue iPhone überhaupt heißen wird, sind sich die Experten alles andere als einig. Denn bisher erhöht Apple nur alle zwei Jahre die Modellnummer um eine Zahl. Damit wäre 2017 eigentlich ein iPhone 7s an der Reihe. Allerdings könnte der Konzern aus Cupertino beim Namen seinen neuen Flaggschiffs einen völlig anderen Kurs einschlagen. Denn das nächste iPhone soll nicht nur technologisch neu sein - 2017 feiert das Smartphone auch seinen zehnten Jahrestag. Im Internet kursiert neben dem Namen iPhone 8 auch der Name iPhone X.

Wie sieht das iPhone 8 aus - und was kann es?

Viele Indizien deuten beim neuen iPhone auf ein neues Design hin. Angemeldete Patente von Apple lassen zum Beispiel vermuten, dass das Display völlig randlos sein wird. Das bedeutet nicht nur ein größeres Display bei gleicher oder nahezu gleicher Gesamtgröße des Geräts, sondern auch, dass der Home-Button völlig verschwinden könnte.

Neues iPhone ohne Home-Button?

Doch für den fehlenden Home-Button könnte Apple schon eine Lösung parat haben - indem der gesamte Bildschirm zum Fingerabdruck-Sensor wird. Das dafür notwendige Patent liegt in den USA bereits vor. Das würde das Entsperren des iPhones stark vereinfachen - anstatt den Finger auf den kleinen Button zu legen reicht es dann, den Finger auf irgendeine Stelle des Displays zu setzen.

Die Freischaltung könnte - auch das sind freilich Spekulationen - durch eine Gesichtserkennung möglich werden. Dabei könnte ein 3D-Laserscanner ins Spiel kommen, behauptet macrumors.com - ohne Beweise dafür vorzulegen.

Dass sich das Display komplett bis zu den seitlichen Rändern erstrecken wird, behauptet unter anderem auch Blogger John Gruber, der Apple sehr nahe steht. Außerdem hat der Konzern erst vor kurzem mehrere Millionen OLED-Displays bei Samsung bestellt. Nun stieg die Nachfrage so weit, dass Samsung bereits in Lieferschwierigkeiten geraten soll - so berichtet Bloomberg.

Welche Features sind noch zu erwarten?

Und nicht nur am Display soll sich etwas ändern. Das neue Design könnte auch auf ein anderes Werksmaterial setzen: Glas statt Aluminium. Das berichtet das Online-Magazin Giga und beruft sich dabei auf einen Apple-Insider.

Das nächste iPhone könnte zudem ohne Ladekabel auskommen. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities behauptet das - und der lag mit seinen Prognosen in der Vergangenheit schon oft richtig. Für das kabellose Laden müsste Apple die Bauart des Innenlebens vom iPhone etwas überarbeiten - doch das sollte demnach ohne große Schwierigkeiten machbar sein.

Was soll das neue iPhone kosten?

Da dürften Apple-Fans ins Schwitzen kommen. Die Plattform "Fast Company" berichtet, dass der Preis des neuen Smartphones bei mehr als 1000 Dollar liegen könnte. Beim derzeitigen Wechselkurs entspräche das einem Preis von knapp 950 Euro. (AZ)