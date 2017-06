2017-06-02 01:00:00.0

Google Doodle Regenbogenfarben: Das steckt hinter dem Google Doodle

Die Regenbogenflagge hüpft in einzelnen Streifen über die Startbildschirme vieler Google-Nutzer. Zum 66. Geburtstag von Gilbert Baker widmet sich das Doodle seiner Errungenschaft.

Mit seiner Animation in Regenbogenfarben weist Google seine Nutzer darauf hin, dass am 2. Juni der 66. Geburtstag von Gilbert Baker gewesen wäre. Der US-Amerikaner, der Anfang April in New York City gestorben ist, war ein bedeutender Vertreter der Lesben- und Schwulenbewegung und ist bekannt als der Designer der Regenbogenfahne. Das Google Doodle sehen Nutzer unter anderem in Deutschland, Spanien und weiten Teilen Südamerikas. Auch in Kalifornien und Alaska erscheint es auf den Google-Startseiten.

Gilbert Baker hatte in den 70er Jahren zunächst zwei Jahre lang als US-Soldat gedient. Dann brachte er sich selbst das Nähen bei und designte mehrere Banner und Flaggen für gesellschaftliche Märsche und Proteste wie zum Beispiel die San Francisco Gay Pride. 1978 entwarf der Aktivist für die Rechte von Homosexuellen schließlich die Regenbogenflagge, die später zur Ikone der Bewegung wurde. Für die Originalflagge hatte Baker über 90 Meter Stoff zusammengenäht. Die heutige Version der Regenbogenflagge enthält sechs Farben, früher verfügte sie noch über acht.

Mit seinem farbenfrohen Entwurf gelang es Baker, alte Symbole der LGBT-Bewegung zu ersetzen. Besonders verdrängte er das pinkfarbene Dreieck aus den Konzentrationslagern der Nazizeit, welches viele Homosexuelle schon damals eher mit Unterdrückung und Zerstörung verbanden. "Wir brauchten etwas Schöneres für die Bewegung, etwas eigenes", erklärte Baker. Den Regenbogen empfand er als perfektes Symbol für die Rechte Homosexueller: "Er passt zu unserer Vielfalt hinsichtlich der Rassen, Gender, Altersklassen und so vieler anderer Dinge. Außerdem ist es eine natürliche Flagge - es kommt direkt vom Himmel." AZ/zian