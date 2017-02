  Sprachassistent und mehr Fitness: Google stellt Android Wear 2.0 vor  

Google hat in seinem Blog eine neue Version der Android Wear vorgestellt. Das ist das Betriebssystem, mit dem Entwickler ihre Smartwatches ausstatten können. Android Wear 2.0 heißt die Version, für deren Entwicklung Google fast drei Jahre gebraucht hat. Laut Produktmanager David Singleton soll sie sich besonders auf Fitnessanwendungen und die Kommunikation seiner Nutzer konzentrieren. "Wir haben uns sehr genau angesehen, welche Funktionen die Leute wirklich nutzen und die Software entsprechend angepasst", sagte Singleton der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Wichtigste Neuerung wird der Google Assistent sein, der ähnlich wie Siri, die Iphone-Spracherkennung von Konkurrent Apple, fähig sein soll, Sprachbefehle auszuführen. So sollen die Nutzer in der Lage sein, ihre Smartwatches nach dem Wetter zu fragen, Erinnerungen zu speichern oder sich zu einem Ziel navigieren zu lassen – "freihändig", verspricht das US-Unternehmen.

Zur Aktivierung müssten Nutzer nur „Okay Google“ sagen während sie die Uhr tragen, schreibt David Singleton im Blog. Zum Start der Android Wear 2.0 soll der Google Assistent zwei Sprachen verstehen können: Deutsch und Englisch. Neu wird auch ein extra für die Smartwatch angepasster Google Play Store sein. Mit dem kann man Apps direkt unterwegs herunterladen.

