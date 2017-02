2017-02-22 10:24:00.0

WhatsApp-Update Status-Updates bald für alle Whatsapp-Nutzer

WhatsApp entwickelt sich langsam zum sozialen Netzwerk. Nutzer können Status-Updates mit Fotos und Videos veröffentlichen. Die Funktion erinnert an den Konkurrenten Snapchat.

WhatsApp wird mit einer neuen Funktion ein Stück mehr zum sozialen Netzwerk. Die Nutzer bekommen die Möglichkeit, sogenannte "Status-Updates" mit Fotos und Videos zu dem, was sie gerade machen, für ihre Kontakte zu veröffentlichen. Die Einträge verschwinden nach 24 Stunden automatisch, wie der zu Facebook gehörende Kurzmitteilungsdienst am Montag ankündigte. Die App bekommt dafür einen neuen "Status"-Knopf, unter dem die Updates zu finden sind.

Dort können dann Fotos oder Videos veröffentlicht und mit Stickern aufgehübscht werden. Das Update dazu wurde vor kurzem in Deutschland veröffentlicht. Wer die Aktualisierung noch nicht hat, muss sich keine Sorgen machen: Die Verbreitung dauert noch an. Spätestens zum achten Geburtstag von Whatsapp am 24. Februar soll aber jeder mit den neuen Status-Updates versorgt sein.

Mitgründer Jan Koum erinnerte in einem Blogeintrag daran, dass einfache Status-Updates beim Start vor acht Jahren die ursprüngliche Funktion von WhatsApp waren, bevor der Dienst auf Kurzmitteilungen umschwenkte.

WhatsApp-Update konkurriert mit Snapchat

Heute konkurriert die Funktion eher mit neueren Konkurrenten wie Snapchat: Die eingebaute WhatsApp-Kamerafunktion erlaubt es, Bilder mit Emojis, Texten oder Zeichnungen zu ergänzen.

Facebook hatte WhatsApp mit inzwischen mehr als einer Milliarde Nutzer vor gut zwei Jahren für fast 22 Milliarden Dollar gekauft. Bisher lief es so, dass WhatsApp sich auf das schnörkellose Kurzmitteilungen als SMS-Ersatz konzentrierte, während die Multimedia-Funktionen dem Facebook Messenger vorbehalten waren. Erst vor kurzem feilte WhatsApp an der Übermittlungs-Technik - eine neue Codeabfrage soll künftig für mehr Sicherheit sorgen. AZ/dpa