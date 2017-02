  Von Clown bis Cowboy: Neue Emojis für Android  

Freunde der kleinen gelben Gesichter und bunte Bildchen dürfen sich freuen: WhatsApp hat seine Vielfalt an Emojis mal wieder erweitert. Während iPhone-Nutzer schon seit einer Weile ihre Nachrichten mit neuen tierischen, praktischen und manchmal auch unnötigen Emojis verschönern können, musste sich der Android-Nutzer noch gedulden.

Ab jetzt gibt es in der WhatsApp-Beta-Version (ab Android 2.17.43) 72 neue Emojis. Neben Clown, Pinocchio, Cowboy und Facepalm-Symbol, sind auch neue Tiere wie Eule, Kugelfisch und Schmetterling zu finden. Und vieles, vieles mehr.

New emojis in WhatsApp beta for Android 2.17.43! pic.twitter.com/y6rh564wRl