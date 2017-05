2017-05-12 07:06:00.0

Tag der Pflege Begleitung für die letzte Station des Lebens

In ihrer Ausbildung als Altenpflegerin erlebt Nadine Hattler schöne und traurige Momente. Der Tod ist ein ständiger Begleiter – trotzdem geht sie täglich mit einem Lachen arbeiten. Von Judith Roderfeld

Dieses Mal hängt ein lila-graues Shirt mit Blümchenmustern auf dem Bügel, zusammen mit einer schlichten schwarzen Hose, frischen Socken und einer Einlage. Nadine Hattler hebt den Körper der 62-jährige Anna D. (Name von der Redaktion geändert) an, um ihr die Kleidung überzustreifen. „Aber erst mal die Arme hoch“, sagt sie und sprüht der Seniorin einen Spritzer Deo in die Achseln. Die Haare von Anna D. bindet sie zu einem lockeren Zopf zusammen. „Parfüm?“ – „Ja“, sagt die Rentnerin und streckt ihr den Hals entgegen.

Tag der Pflege: Was sich die Altenpflegerin wünscht

In der Pro Seniore Residenz in Bissingen beginnen die Tage immer gleich. Waschen, anziehen, frühstücken und der morgendliche Toilettengang. Nadine Hattler ist Teil des Rituals. Die 34-Jährige macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin.

Als 14-Jährige putzte sie zunächst die Zimmer einer Senioreneinrichtung. Anschließend begann sie ein Praktikum in der Pflege. „Da stand für mich fest: Ich brauche das.“ Der Kontakt mit den Menschen und das Gefühl, dass man tagtäglich etwas zurückbekommt, erfülle sie mit Glück. „In einer Firma würde ich eingehen wie eine Primel.“ Nur quatschen, Händchen halten und Kleider wechseln allein macht den Job des Altenpflegers jedoch nicht aus. Darum stört es sie auch, dass der Beruf des Altenpflegers nicht die Anerkennung erfährt, die er verdient hat.

Zum internationalen Tag der Pflege wünscht sie sich, dass die Arbeit eines Altenpflegers mehr gewürdigt wird. „Viele kommen vom Arbeitsamt und denken sich: Das kann ja jeder.“ Doch das sei ein Irrglaube. Jeder Tag birgt Neues. Wie es den Menschen geht und wie ihre Stimmungslage ist, sowohl psychisch als auch physisch – das sei eine der zentralen Aufgaben eines Altenpflegers. Jeder, der in der Pflege arbeiten will, muss sich auf Schichtdienste einstellen. In der Regel gibt es Früh-, Spät- und Nachtdienst. Wer Angst vor Berührungen und Exkrementen fremder Menschen hat, ist falsch in dem Job, sagt die 34-Jährige, während sie die volle Einlage von Anna D. wechselt und in den Mülleimer wirft. Damit sie für alle Fälle gewappnet ist, hat sie immer neue Gummihandschuhe in der Tasche. „Ich mache alles, aber nicht ohne Handschuhe.“

Niemand kommt die Frau besuchen

Über dem Bett von Anna D. hängt ein eingerahmtes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielfeld. Das sei ihr Lieblingsspiel, erzählt die Pflegerin. Angehörige hat die Bewohnerin keine mehr. Nie kommt sie jemand besuchen. Ihr einziges Zuhause ist das Bissinger Altenheim. „Wir sind mehr als nur Pflegerinnen. Wir sind die Familie“, sagt Nadine Hattler und lächelt die Bewohnerin an. Mal übernehme das Pflegepersonal die Rolle der einfühlsamen Mama oder die der verständnisvollen Schwester. Und trotz der nötigen Distanz, die bewahrt werden sollte, sei eines nicht zu vergessen: „Das ist die letzte Station der Menschen hier.“ Umso schöner soll der Alltag für die Menschen gestaltet werden, findet Hattler. Nach einem starren Zeitplan arbeiten die knapp 60 Pflegekräfte der Pro Seniore Residenz meistens nicht. Doch natürlich sei auch im Bissinger Altenheim nicht alles rosarot. „Ich würde lügen, wenn ich sage, alles ist perfekt.“ Oft fehle auch hier die Zeit, sich intensiver um einen Bewohner zu kümmern. Trotzdem schaut Hattler nicht ständig auf die Uhr, wenn sie einen Senior versorgt. „Wenn es so weit kommt, dann habe ich in diesem Beruf nichts mehr verloren.“

Mit 19 Jahren wurde sie schwanger. Ihre Ausbildung an der Altenpflegeschule in Günzburg musste sie abbrechen. Plötzlich war sie erst einmal nur Mama. Mittlerweile ist ihr Sohn 14 Jahre alt. „Jetzt kann ich was für mich machen.“ Ihr ist es wichtig, ein Vorbild für ihr Kind zu sein. Vor Beginn der Lehre stieg trotzdem immer wieder die Angst in ihr auf, sie könnte versagen. „Ich habe mich gefragt: Was ist, wenn ich das nicht schaffe?“ Alles unnötig, sagt sie heute. Nach wie vor ist er da: Der Spaß an der Arbeit und die Liebe für den Beruf der Altenpflegerin. Weil sie vorher schon viereinhalb Jahre als Pflegehelferin arbeitete, bekommt sie durch eine Förderung vom Arbeitsamt dasselbe Gehalt. Der Lohn als Auszubildende würde nicht reichen, um eine Familie zu ernähren.

Oft wird behauptet, die Arbeit im Altenheim könne einem die Angst vor dem Tod nehmen. Das sei falsch, sagt die 34-Jährige. Ganz im Gegenteil. „Man sieht, wie Tod noch sein kann“, erzählt sie und hält kurz inne. „Der Tod kann sehr langsam und schmerzvoll sein.“ Doch durch die Arbeit habe sie gelernt, damit umzugehen. Genau wie mit Krankheiten und Schicksalen, die unter die Haut gehen. So ist es auch bei Anna D. Ihre Krankheitsgeschichte reicht von Alkoholproblemen und Depressionen bis zu einem Oberschenkelhalsbruch. Seit zehn Jahren lebt sie in dem Heim an der Hohenburgstraße. „Das geht einem schon nahe“, sagt die Unterbechingerin.

Sie erinnert sich auch an den Fall einer Patientin, die kaum Berührungen zulässt und nie mit Schuhen umherläuft. Wegen ihrer Behinderung sperrten Angehörige sie in einen dunklen Keller, angekettet wie ein Tier. „Was die Frau durchgemacht hat, ist für unseren Menschenverstand kaum vorstellbar.“ Ähnlich tragisch verlief das Leben eines Bewohners, der durch seine Alkoholexzesse für immer auf fremde Hilfe angewiesen bleibt. Dafür ist es schön zu sehen, wie die Menschen sich im Seniorenheim entwickeln können, findet die junge Pflegekraft. „Man sieht, wie Menschen wieder leben können.“ Trotz ihres Schicksals wirkt Anna D. lebensfroh. „Wenn sie lacht, dann aus der tiefsten Seele raus, da kann man nur mitlachen.“

"Es gibt Tage, an denen jeder mal an seine Grenzen kommt"

Derzeit arbeitet die Unterbechingerin in der Sozialstation in Gundelfingen, bald stehen noch 140 Stunden in der Forensik an. Den restlichen Teil ihrer Lehre verbringt sie in der Seniorenresidenz in Bissingen. Sobald die 34-Jährige durch das Heim läuft, wird sie immer wieder von Bewohnern angesprochen. Nadine Hattler redet gerne. „Ich bin eine Plappertasche.“ Eine Eigenschaft, die ihr im Job als Altenpflegerin zugutekommt.

Doch nicht immer sprüht sie so vor Lebensenergie. „Es gibt Tage, an denen jeder mal an seine Grenzen kommt.“ Sie erinnert sich noch genau an ihre ersten Tage in der Einrichtung. Ein Bewohner wurde gegenüber einer Seniorin so aggressiv, dass diese bewusstlos zu Boden fiel. In der Situation sei sie völlig ratlos gewesen. Ohne Hilfe hätte sie die Situation nicht unter Kontrolle bringen können, da ist sich Nadine Hattler sicher. Viele Kollegen dachten, sie würde nach diesem Vorfall nicht wieder zur Arbeit kommen. „Aber am nächsten Tag stand ich wieder da.“

Heute weiß sie, wie sie mit solchen Ausnahmesituationen umgehen muss. Sie ist stärker, nicht mehr so ängstlich. Und vor allem hat sie jeden Tag Freude an der Arbeit. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht lachen kann“, sagt Nadine Hattler und ihre Grübchen formen zwei große Punkte in ihre Wangen.