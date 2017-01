2017-01-23 13:14:00.0

Kreis Dillingen Brand auf Aussiedlerhof: Schlug wieder ein Feuerteufel zu?

120 Einsatzkräfte rückten zum Brand eines Aussiedlerhofes bei Bächingen aus. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Steckt ein Feuerteufel dahinter? Von Katharina Indrich

Als kurz vor ein Uhr nachts die Sirene ertönt, da zeigt das Thermometer minus 15 Grad. Die Feuerwehren von Bächingen, Medlingen, Gundelfingen und Sontheim sowie die Werksfeuerwehr von BSH in Dillingen fahren los – zu einem Aussiedlerhof zwischen Bächingen und den Fetzerseen, der in Flammen steht. Als sie dort ankommen, stehen zwei Gebäude schon lichterloh in Flammen. „Und es hat an drei verschiedenen Stellen gebrannt“, sagt Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller.

Zwei Gebäude, eine Maschinenhalle und ein Strohballenlager mit angeschlossenem Stall stehen in Flammen. Weil sich im Stall noch etwa 25 Rinder befinden, muss es schnell gehen. Der Feuerwehr gelingt es, die völlig verängstigten Tiere in eine Ecke zu treiben und das Gebäude so lange zu sichern, bis ein Viehtransporter organisiert ist. „Ohne den wären sie uns sonst durchgegangen“, sagt Tratzmiller. So können alle Rinder aus dem Stall gerettet und bei einem benachbarten Bauern untergebracht werden.

Eisige Temperaturen erschweren Einsatz der Feuerwehr

Doch damit ist der Brand noch lange nicht ausgestanden. Rund 350 bis 400 Rundballen, schätzt der Kreisbrandinspektor, waren in einer der Hallen gelagert. Weil sie so stark zusammengepresst waren, hatten die Einsatzkräfte mit einer enormen Rauchentwicklung zu kämpfen. Über das Radio wurde den Bürgern in Bächingen und Gundelfingen deshalb geraten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Durch den starken Nebel im Donautal konnte der Rauch nicht nach oben abziehen, zog nach Angaben von Tratzmiller durch den Westwind nach Gundelfingen. Selbst in Dillingen lag noch Brandgeruch in der Luft.

Besonders die Temperaturen und die abgelegene Lage machten den 120 Einsatzkräften, darunter auch das THW und der Verpflegungszug des Roten Kreuzes, zu schaffen. „Die Wasserversorgung war sehr schlecht. Wir mussten über einen Kilometer Schlauchleitungen legen, bis in den Ort nach Bächingen“, so Tratzmiller. Durch die extreme Kälte seien aber immer wieder Schläuche gerissen. „Die mussten dann ausgetauscht werden.“ Schließlich gelang es den Wehren, eine zweite Wasserversorgung über einen Löschbrunnen aufzubauen, den sie zuvor gesucht hatten.

Für das Nebengebäude kam trotz aller Bemühungen jede Hilfe zu spät. Es brannte nach Angaben von Tratzmiller völlig aus und stürzte zusammen. Auch der Stall wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Um an die Strohballen heranzukommen und diese Brandherde zu löschen, musste ein Bagger organisiert werden, der einen Zugang zum Gebäude schaffen kann. Ein direkter Zugang war aufgrund der hohen Einsturzgefahr nicht mehr möglich.

In der Nacht auf Montag brannten ein Stall und eine Maschinenhalle auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Bächingen.

Brandstifter legte im Nachbarort immer wieder Feuer

Weil auf den Dächern eine Fotovoltaikanlage montiert war, geht die Polizei nach ersten Schätzungen davon aus, dass der entstandene Schaden im Millionenbereich liegt. Menschen kamen, auch weil auf dem Hof niemand wohnt, nicht zu Schaden. Die Kripo Dillingen begann am Montagmorgen mit der Spurensicherung. Was die Brandursache ist, könne man noch nicht sagen, erklärte Kripoleiter Peter Timko am Montagvormittag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Allerdings gab es in den vergangenen Jahren im benachbarten Sontheim an der Brenz immer wieder Brände. Erst im Mai hatte es wieder auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gebrannt, eine Scheune wurde dabei Opfer der Flammen. Damals kamen Erinnerungen an eine Serie von Brandstiftungen im Ort auf, die sich im Sommer 2015 häuften. Ein Täter konnte nie gefasst werden.

Der Aussiedlerhof, auf dem der Brand am Montag ausbrach, liegt unmittelbar angrenzend an die Gemarkung Sontheim. Nach Informationen unserer Zeitung gehört er einem Landwirt aus Sontheim an der Brenz. Aufgeschreckt von der Sirene mitten in der Nacht ist auch Bächingens Bürgermeister Roland Grandel zum Brand geeilt. „Ich habe den Alarm mitbekommen und bin gleich zum Feuerwehrhaus und dann mit raus gefahren“, sagt er.

Einen Brand von derartigem Ausmaß, das habe es in Bächingen seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. „Das war schon ein heftiges Feuer“, sagt der Rathauschef, der sich aber noch an den Brand im Sägewerk in seiner Jugendzeit erinnern kann. Grandel zollte vor allem den vielen Einsatzkräften Respekt, die in der eisigen Nacht im Einsatz waren.

In einem Einsatz, der die Feuerwehren nicht nur aufgrund seiner Dauer an ihre Grenzen brachte. „Bei einer solchen Kälte ist das nicht lustig für uns. Unsere Kleidung schützt uns vor Hitze und ist auch sehr dick. Aber der Boden ist einfach kalt und wenn dann noch das Löschwasser dazukommt, ist man irgendwann völlig durchnässt. Ich bin gespannt, wie viele diese Woche krank werden“, sagt Tratzmiller gegen elf Uhr. Da wärmen sich gerade einige Kameraden mit einem Teller heiße Suppe in einem Bus auf, den die Sontheimer Feuerwehr organisiert hat. Denn auch nach zehn Stunden im Einsatz war für viele ein Ende noch nicht absehbar.