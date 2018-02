2018-02-09 06:55:00.0

Grippewelle 2018 Ein Drittel mehr Erkrankungen - In der Region grassiert die Grippe

Im Landkreis Donau-Ries sind heuer bislang 43 Influenzafälle verzeichnet. Das sind jetzt schon mehr als von Januar bis März 2017. Manchen Schulen kommen die Ferien nun gerade recht. Von Manuel Wenzel

„Zum Glück sind nächste Woche Ferien“, sagt Renate Heinrich. Damit meint die Leiterin des Staatlichen Schulamts im Landkreis Donau-Ries, das für alle Grund- und Mittelschulen in der Region zuständig ist, allerdings in erster Linie nicht, dass dann etwa Zeit zum Ausruhen oder für einen Skiurlaub bleibt. Vielmehr hofft sie auf eine Entspannung der aktuellen Situation in den Klassenzimmern. Denn: „Derzeit sind wirklich viele Kinder und auch Lehrer krank“, weiß Heinrich. Grippewelle im Februar: Sechsjähriger Junge gestorben

Die Schulamtsdirektorin spricht von einer „Hochphase“. Betroffen seien derzeit vor allem Einrichtungen im Ries, im südlichen Landkreis sei die Lage noch etwas besser. Das größte Problem dabei ist, dass sich die Zahlen durch gegenseitige Ansteckungen nach oben gehen. Es sei durchaus schon vorgekommen, dass in einer Klasse bis zu zehn Schüler aus gesundheitlichen Gründen gefehlt haben. Bei den Lehrern gab und gibt es ebenfalls viele Ausfälle. Am Donnerstag war im Kreis Dillingen eine Seniorin an den Folgen der Grippe gestorben

Faschingsferien kommen für die Schulen zur rechten Zeit

„Die Schulen rufen dann bei uns an, melden den oder die Kollegen krank und hoffen, dass mobile Reserven verfügbar sind“, schildert Heinrich das Prozedere. In der Region gebe es viele kleine Schulen – fehlen zwei Kollegen, könne dies bisweilen die halbe Belegschaft sein. „Dennoch gelingt es, dass der Schulbetrieb weiter läuft“, so Heinrich. Bei den Krankheiten handelt es sich ihrer Kenntnis nach aber überwiegend um grippale Infekte oder Erkältungen, „das ist oft nach drei bis vier Tagen wieder vorbei“. Heinrich ist im Landkreis nur ein Fall bekannt, bei dem es einen Lehrer mit der „echten Grippe“ (Influenza) – diese ist meldepflichtig – erwischt hat. Das habe man auch an das Kultusministerium weitergegeben, das deswegen ebenfalls angefragt hat, berichtet die Schulamtsdirektorin.

Im Landkreis, wie in Deutschland generell, ist seit etwa drei Wochen ein deutlicher Anstieg von Influenzafällen zu verzeichnen, wie vom Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt in Donauwörth zu erfahren ist. „Wir befinden uns derzeit im typischen Zeitfenster für die saisonale Influenzawelle“, erklärt Dr. Raffaella Hesse, Stellvertretende Leiterin des Bereichs Humanmedizin am Landratsamt. Seit Jahresbeginn habe es im Donau-Ries-Kreis schon fast ein Drittel mehr gemeldete Fälle (43) gegeben, als im Zeitraum von Januar bis März 2017 insgesamt verzeichnet wurden (34). Auch im Vergleich zu den beiden Jahren davor liegen die Erkrankungszahlen 2018 höher.

Grippe oder Erkältung: Wie kann man sich schützen?

Die Nase läuft, der Hals kratzt, der Schädel dröhnt: Durch Deutschland rollt eine Erkältungs- und Grippewelle. Doch was unterscheidet eine Erkältung von einer richtigen Influenza? Und wie können sich Menschen schützen? Fragen und Antworten:

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER ERKÄLTUNG UND EINER GRIPPE? Ein grippaler Infekt, wie eine Erkältung auch genannt wird, hat mit der echten Grippe nichts zu tun. Beide werden durch verschiedene Erreger verursacht. Eine Grippe wird durch Influenzaviren ausgelöst, Erkältungen werden von mehr als 30 verschiedenen Erregern hervorgerufen wie zum Beispiel Rhino- und Coronaviren. Zu den Erkältungssymptomen zählen Halsschmerzen, Schnupfen und Husten, seltener auch erhöhte Temperatur oder Fieber. In Einzelfällen, etwa bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, kann jedoch auch eine Erkältung zu schweren Komplikationen führen.

WIE ÄUSSERT SICH EINE VIRUSGRIPPE? Im Gegensatz zu einer normalen Atemwegserkrankung, die meist nach wenigen Tagen überstanden ist, schlägt die Virusgrippe schnell und heftig zu. Symptome sind in der Regel plötzlich auftretendes hohes Fieber über 39 Grad Celsius, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Schweißausbrüche, allgemeine Schwäche, Kopf- und Halsschmerzen, Schnupfen und trockener Reizhusten. Nicht jeder Infizierte erkrankt allerdings auch. Zudem sind eine echte Grippe und eine Erkältung nicht immer anhand der Symptome zu unterscheiden. In Zweifelsfällen lässt sich eine Grippe durch einen Rachen- und Nasenabstrich im Labor nachweisen.

WIE KANN ICH MICH SCHÜTZEN? Vor allem Ältere und chronisch Kranke sollten sich gegen Influenza impfen lassen. Ein einfacher und effektiver Schutz gegen Infektionen ist aber auch das Händewaschen. Mehrmals am Tag sollten die Hände für 20 bis 30 Sekunden mit Wasser und Seife gewaschen werden. In einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von 2016 gab allerdings nur knapp jeder Zweite an, sich in der kalten Jahreszeit beim Nachhausekommen regelmäßig die Hände zu waschen.

Es ist in jedem Fall ratsam, die Hände vom Gesicht fernzuhalten und aufs Händeschütteln zu verzichten, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Wenn viele Menschen zusammenkommen wie zum Beispiel im Karneval, ist das Übertragungsrisiko besonders hoch. Wechselduschen und Saunagänge härten den Körper ab und machen ihn weniger anfällig für Infekte. Zudem befeuchten nasse Tücher auf der Heizung und regelmäßiges Lüften die Raumluft, denn Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus und macht sie anfälliger für Viren.

WELCHE ERKÄLTUNGS- UND GRIPPEMITTEL HELFEN? Gegen Grippeviren gibt es Medikamente, die allenfalls die Dauer der Erkrankung leicht verkürzen können. Sie können aber zu Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen führen. In der Regel hilft es nur, auszuruhen und abzuwarten. Es gibt freilich eine Reihe von Mitteln, die Beschwerden lindern, darunter Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol sowie abschwellende Nasensprays.

Antibiotika helfen nicht gegen Erkältungensviren, sondern sind höchstens sinnvoll, wenn eine bakterielle Infektion der Atemwege hinzukommt und mögliche Komplikationen drohen. Auch Präparate mit Zink, Vitamin C oder Echinaceaextrakten werden oft bei Erkältungen empfohlen, zuverlässige Nachweise über die Wirksamkeit gibt es aber nicht. Wer sich rezeptfreie Medikamente aus der Apotheke holt, der sollte besser jedes Symptom einzeln bekämpfen, rät die Stiftung Warentest. Die viel beworbenen Kombipräparate, die gleich mehrere Wirkstoffe enthalten, sind nach Ansicht der Verbraucherexperten gegen Erkältung wenig geeignet.

WARUM IST BEI SCHNUPFENSPRAYS VORSICHT ANGEBRACHT? Werden bestimmte abschwellende Nasentropfen oder -sprays länger als fünf bis sieben Tage nacheinander angewendet, kommt es zu einem dauerhaft starken Anschwellen der Nasenschleimhaut. Es entsteht ein sogenannter medikamentenbedingter Schnupfen, der dann eine oft monate- oder jahrelange Verwendung der Mittel nach sich zieht. Patienten werden regelrecht süchtig. Auf Dauer wird die Funktion der Nasenschleimhaut dadurch zerstört. (AFP)

Grippewelle dauert noch etwa sechs bis acht Wochen

Dem Gesundheitsamt müsse aber nur ein direkter Erregernachweis gemeldet werden, sagt Hesse hinsichtlich der möglicherweise deutlich höheren Dunkelziffer. Gleichzeitig werde durch die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut neben den nachgewiesenen Influenzafällen auch über sogenannte „Sentinel-Praxen“ – diese machen bei einer bundesweiten, anonymen Erhebung mit – die Aktivität aller akuten Atemwegserkrankungen überwacht, sodass über diese beiden Wege Rückschlüsse auf die reale Gesamtaktivität der Influenza gezogen werden können. Ob der Höhepunkt schon erreicht ist, könne man also derzeit noch nicht sagen, betont Hesse. Es sei generell davon auszugehen, dass die Grippewelle noch etwa sechs bis acht Wochen anhalten wird, sodass momentan noch keine endgültige Aussage zum Gesamtverlauf getroffen werden kann.

Um einer Infektion vorzubeugen, rät die Ärztin eine ausreichende Händehygiene sowie das Meiden großer Menschenansammlungen. Der beste spezielle Schutz sei aber die Influenzaimpfung. Allerdings wirke diese nicht immer gleich gut, „deshalb kann es auch trotz Impfung zu einer Erkrankung kommen“.

Die sechs größten Erkältungsmythen Hilft ein Schal bei Halsweh? Oder ist er sogar kontraproduktiv? Da gehen die Meinungen der Mediziner auseinander. Die Kontra-Schal-Fraktion sagt: Bei Schwellung und Entzündung hilft es viel mehr, den Hals zu kühlen, zum Beispiel mit einem Quarkwickel. the rock, Fotolia

Grippe: Ansteckungsgefahr bei Faschingsveranstaltungen

Gerade im Faschingsendspurt mit den bevorstehenden Umzügen oder dem Tandlerfasching in Donauwörth aber tummeln sich viele Personen auf engem Raum. Wer bereits erkrankt ist, sollte laut Hesse beim Husten oder Niesen ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einhalten. „Neben dem Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge sollte man sich zudem wegdrehen.“ Erkrankte sollten außerdem ihre Kontakte auf das Nötigste beschränken, insbesondere wenn es sich dabei um Personen aus Risikogruppen handelt.