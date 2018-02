2018-02-11 14:01:01.0

A8 bei Friedberg Betrunkener Lkw-Fahrer versucht, vor Polizei zu fliehen

Am Samstagabend wollte ein türkischer LKW-Fahrer auf der A8 bei der Ausfahrt Friedberg vor der Polizei fliehen. Bei der Kontrolle stellte sich der Grund heraus: Er war betrunken.

Samstagabend gegen 21.15 Uhr. Auf der A8 steht mitten auf der Ausfahrt der Anschlussstelle Friedberg ein türkischer LKW mit eingeschalteter Warnblinkanlage.

Beamte der Autobahnpolizei entdeckten den Sattelzug, der ohne ersichtlichen Grund die Abfahrt blockierte. Als die Beamten den Fahrer nach dem Grund seines Stopps befragen wollten, wollte dieser sich plötzlich aus dem Staub machen.

Er lenkte in Schlangenlinien seinen Sattelzug langsam auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung München. Ihm fiel es sichtlich schwer, die Spur zu halten. Der LKW kam immer wieder auf die mittlere Spur. Am Parkplatz Kirchholz war für den Brummi-Lenker schließlich Endstation. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Beim anschließenden Alkoholtest zeigte das Messgerät knapp 1,2 Promille an.

Den Führerschein zogen die Gesetzeshüter sofort ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem 58-Jährigen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro erhoben.

Das war nicht der einzige Verstoß des Türken. Einen Tag vorher erwischten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg den Fahrer wegen massiver Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz. Er hatte Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten und musste deswegen bereits eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen. (AZ)