2018-01-30 14:37:00.0

Spanien König Felipe VI: Der jüngste König Europas wird 50

Spaniens bodenständiger Monarch hat dem Hof und sich selbst einen Sparkurs verordnet. Dazu gehört auch, dass König Felipe VI seine Töchter selbst zur Schule fährt. Ein Porträt. Von Ralph Schulze

Die erste Hürde seiner Amtszeit nahm König Felipe VI. mit Bravour: Er schaffte es, das Ansehen der spanischen Monarchie wieder aufzupolieren. Deren Ruf war unter dem zuletzt wenig beispielhaften Juan Carlos, der über außereheliche Affären und Jagdskandale stolperte, ziemlich abgestürzt. Auch eine Korruptionsaffäre, in die Felipes Schwester Cristina verwickelt war, hatte dem Image der Königsfamilie geschadet.

Wie König Felipe die spanische Monarchie modernisiert

Er wolle eine „modernisierte Monarchie für eine neue Zeit“, hatte Felipe de Borbón y Grecia zum Amtsantritt im Juni 2014 gesagt. Seitdem sind Vorbildlichkeit und mehr Transparenz in den Palast eingezogen. Felipe kürzte gleich im ersten Amtsjahr sein Gehalt, das freilich mit jährlich knapp 240.000 Euro immer noch fürstlich ist. Und er verordnete dem ganzen Palast einen Sparkurs. Felipes Leitsatz: „Man muss mit den Füßen fest auf dem Boden stehen und immer wieder mit Demut dazulernen.“

ANZEIGE

Ein zweites großes Problem hat Europas jüngster König, der am Dienstag 50 wird und mit der fünf Jahre jüngeren Journalistin Letizia verheiratet ist, noch nicht gelöst: den Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien, an dem sein Königreich zerbrechen könnte. Diese Krise ist zur größten Bewährungsprobe für den königlichen Staatschef geworden, der zugleich oberster Befehlshaber der Streitkräfte ist.

Eine Nagelprobe, in welcher Felipe bereits bewies, dass er Stärke zeigen kann. Kurz nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum, das Kataloniens Separatisten am 1. Oktober durchzogen, hielt Felipe eine aufsehenerregende TV-Ansprache: Er beschuldigte die damalige katalanische Separatisten-Regierung unter Carles Puigdemont der Rebellion. Felipes Eingreifen in den Katalonien-Konflikt und seine Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit brachte ihm in Spanien überwiegend Beifall ein.

Europas Königshäuser auf einen Blick 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland sitzt seit 1952 Königin Elisabeth II. auf dem britischen Thron. Die aus dem Hause Windsor stammende "Queen" wurde während des Zweiten Weltkriegs zur Automechanikerin ausgebildet. Sie ist verheiratet mit ihrem Cousin dritten Grades, Prinz Philip Mountbatten.

Im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland sitzt seit 1952 Königin Elisabeth II. auf dem britischen Thron. Die aus dem Hause Windsor stammende "Queen" wurde während des Zweiten Weltkriegs zur Automechanikerin ausgebildet. Sie ist verheiratet mit ihrem Cousin dritten Grades, Prinz Philip Mountbatten.

In Spanien hat 2014 König Juan Carlos I. abgedankt, nachdem er seit 1975 Staatsoberhaupt war. Jetzt regiert sein Sohn Felipe. Neue Königin ist dessen Frau Letizia - Spanien ist eine parlamentarische Erbmonarchie.

In Spanien hat 2014 König Juan Carlos I. abgedankt, nachdem er seit 1975 Staatsoberhaupt war. Jetzt regiert sein Sohn Felipe. Neue Königin ist dessen Frau Letizia - Spanien ist eine parlamentarische Erbmonarchie.

In Dänemark ist Margrethe II. aus dem Haus Glücksburg seit 1972 Königin. Sie ist mit dem französischen Graf Henri Laborde de Montpezat verheiratet. Die 1940 geborene Königin ist als Kettenraucherin bekannt.

In Dänemark ist Margrethe II. aus dem Haus Glücksburg seit 1972 Königin. Sie ist mit dem französischen Graf Henri Laborde de Montpezat verheiratet. Die 1940 geborene Königin ist als Kettenraucherin bekannt.

In Belgien saß Albert II. aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha seit 1993 auf dem Thron. Der 1943 geborene Monarch ist auch Fürst von Lüttich. Er ist mit der italienischen Prinzessin Paola Ruffo di Calabria verheiratet. Nach Alberts Abdankung am 21. Juli 2013 regiert Sohn Philippe zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Mathilde.

In Belgien saß Albert II. aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha seit 1993 auf dem Thron. Der 1943 geborene Monarch ist auch Fürst von Lüttich. Er ist mit der italienischen Prinzessin Paola Ruffo di Calabria verheiratet. Nach Alberts Abdankung am 21. Juli 2013 regiert Sohn Philippe zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Mathilde.

Carl Gustaf XVI. aus dem Haus Bernadotte regiert in Schweden. 1973 kam er mit 27 Jahren auf den Thron. Der 1946 geborene König leidet unter Legasthenie. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte er seine spätere Gattin Silvia Sommerlath kennen, die dort Hostess war.

Carl Gustaf XVI. aus dem Haus Bernadotte regiert in Schweden. 1973 kam er mit 27 Jahren auf den Thron. Der 1946 geborene König leidet unter Legasthenie. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München lernte er seine spätere Gattin Silvia Sommerlath kennen, die dort Hostess war.

Regenten der Niederlande sind seit dem 30. April 2013 König Willem-Alexander und Königin Máxima. Willem-Alexander folgte seiner Mutter Königin Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau auf dem Thron.

Regenten der Niederlande sind seit dem 30. April 2013 König Willem-Alexander und Königin Máxima. Willem-Alexander folgte seiner Mutter Königin Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau auf dem Thron.

In Norwegen ist Harald V. seit 1991 König. Er entstammt dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, kurz: Haus Glücksburg. Königin Sonja, seine Frau, war keine Adlige. Das Paar musste darum kämpfen, heiraten zu dürfen.

Zum Geburtstag veröffentlicht das Königshaus private Fotos

Privat geht es in Felipes Leben recht ruhig zu: Er ging in Spanien und Kanada zur Schule, durchlief dann eine Offiziersausbildung und studierte Recht, Wirtschaft sowie internationale Politik in Madrid und Washington. Der 1,97 Meter große Felipe ist ein Segelfreund und begeisterter Salsa-Tänzer. Er ist seit fast 14 Jahren mit Letizia verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter: Thronerbin Leonor, 12, und Sofía, 10.

Royaler Nachwuchs in Europa: Die kleinen... Prinz William und seine Ehefrau Kate, hier mit ihren Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, erwarten zum dritten Mal Nachwuchs. Foto: Bernd von Jutrczenka (dpa)

Die Familie lebt in einer großzügigen Villa vor den Toren der spanischen Hauptstadt Madrid. Der alte Königspalast in Madrids City wird nur noch für repräsentative Anlässe genutzt. Bisher wurden Einzelheiten über das Familienleben Felipes wie ein Staatsgeheimnis gehütet.

Doch nun, zum 50. Geburtstag, veröffentlichte der Hof private Bilder und Videos der Königsfamilie. Man sieht Felipe, Letizia, Leonor und Sofía zu Hause beim Frühstück. Oder im Auto, mit Felipe hinterm Steuer, auf dem Weg zur Schule der beiden Töchter. Bilder, auf denen Spaniens Royals wie eine ganz normale Familie wirken.

Lesen Sie zu diesem Thema auch: