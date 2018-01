2018-01-16 09:11:00.0

Discounter Eigene Tierwohlmarke: Aldi verkauft Produkte von "Fair und Gut"

Aldi hat eine eigene Tierwohlmarke eingeführt. Seit Montag verkauft der Discounter Geflügelprodukte der Marke "Fair & Gut". Was die Produkte von anderen unterscheidet.

Seit Montag verkauft Aldi Produkte seiner eigenen Tierwohlmarke. Die sechs Geflügelprodukte der Marke "Fair & Gut" gibt es in einigen Filialen des Discounters in Bayern, Hamburg und Berlin. Das teilten die Unternehmensgruppen Aldi Süd und Aldi Nord mit. Damit bieten die Läden ein "zusätzliches Angebot zwischen konventioneller und Bio-Ware an", erklärte Philipp Skorning von Aldi Süd.

Die Geflügelprodukte würden die Kriterien des bestehenden Labels "Für Mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes in der Einstiegsstufe erfüllen: Die Tiere hätten Anspruch auf mehr Platz, mehr Stroh im Stall, Zugang zu frischer Luft und Fütterung ohne Gentechnik.

Tierwohlmarke "Fair & Gut": Aldi will weitere Produkte verkaufen

Die Tiere hätten außerdem mehr Zeit zum Heranwachsen sowie eine abwechslungsreiche Umgebung. Mit der neuen Marke und den dafür geschlossenen langfristigen Lieferverträgen unterstütze Aldi gleichzeitig Landwirte, die durch die Vorgaben einen Mehraufwand hätten. Den Angaben zufolge wird die Einhaltung der Vorgaben durch regelmäßige Kontrollen unabhängiger Stellen überprüft.

Künftig werden unter der Marke "Fair & Gut" demnach weitere Produkte verkauft. Deren Aufnahme ins Sortiment erfolge schrittweise. (afp/AZ)