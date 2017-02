2017-02-23 06:45:00.0

BGH-Urteil Lohnt sich ein Bausparvertrag jetzt noch?

Hunderttausende Sparer fragen sich nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs, ob sie sich nach neuen Geldanlagen umsehen müssen. Wie es für die Betroffenen nun weitergeht. Von Andreas Baumer

Dieses Urteil trifft Zehntausende deutsche Sparer hart. Am Dienstag entschied der Bundesgerichtshof, dass Bausparkassen Verträge kündigen dürfen, die seit mindestens zehn Jahren zuteilungsreif sind. Damit sind etwa 250 000 Kündigungen, die Bausparkassen seit 2015 ausgesprochen haben, rechtens. Was bedeutet das für die Betroffenen und wie geht es nun weiter?

Ab wann ist ein Bausparervertrag zuteilungsreif?

In jedem Bausparvertrag können Kunden erst nach einer mehrjährigen Ansparphase ein Darlehen aufnehmen, um sich Immobilien zu kaufen. Erst dann bezeichnet man den Vertrag als zuteilungsreif.

Warum wurden gerade Altverträge für Bausparkassen zum Problem?

In den 1990er-Jahren warben viele Bausparkassen mit Zinssätzen von drei bis vier Prozent. Das lockte viele Sparer an. Sie nahmen allerdings nach Ablauf der Ansparphase ihr Darlehen nie auf und kassierten stattdessen die Zinsen weiter. Dies erwies sich gerade in den vergangenen, zinsarmen Jahren als äußerst lukrativ für Sparer, wurde für die Bausparkassen aber zunehmend zu einem kostspieligen Geschäft.

Was können Sparer nun gegen Kündigungen unternehmen?

Sie sollten sie in jedem Fall eingehend prüfen, empfiehlt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Sollten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kündigung aufkommen, sollten sich die Kunden umgehend wehren. Die Verbraucherzentrale bietet nicht nur eine rechtliche Einschätzung an, sondern stellt auf ihrer Homepage auch Musterbriefe zur Verfügung.

Oft bieten Bausparkassen Alternativverträge an. Sollten Kunden darauf eingehen?

Straub rät zu Vorsicht. Kunden sollten sich genau informieren, was Bausparkassen anbieten. Sie müssten davon ausgehen, dass die neuen Verträge schlechtere Bedingungen haben als alte. Sparer sollten sich deshalb von unabhängiger Stelle beraten lassen.

Wann könnten sich neue Bausparverträge noch lohnen?

Als reine Geldanlage seien Bausparverträge aktuell nicht sinnvoll, sagt Straub. „Zurzeit wären die anfallenden Gebühren höher als die zu erwartenden Zinsen.“ Als Anlage für eine Immobilie würden sich Bausparverträge jedoch noch immer rechnen, entgegnet Alexander Nothaft vom Verband deutscher Bausparkassen. Nirgendwo anders seien zurzeit die Zinssätze für Darlehen so niedrig wie bei Bausparverträgen.

Wo könnten Sparer ihr Geld sonst noch anlegen?

Straub empfiehlt, Erspartes zwischen einlagengesicherten Anlagen wie Tages- und Festgeld sowie Investmentfonds oder Aktien zu streuen. Einen gleichwertigen Ersatz für die lukrativen Zinssätze alter Bausparverträge sieht der Verbraucherschützer nicht. „Drei bis vier Prozent für eine vergleichsweise konservative Anlage gibt der Markt aktuell kaum her.“