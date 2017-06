2017-06-07 19:17:42.0

Mode Von Badeschlappen bis High Heels: Die Sandalen 2017

Pailletten, Federn und Schleifen zieren die Sandalen in diesem Sommer. Aber auch die Adilette wird 2017 zum Modetrend. Ein Überblick.

Der Sneaker ist der Sommerschuh 2017. Aber für jene Tage, an denen die Temperaturen besonders hoch klettern, gibt es zum Glück luftigere und ebenfalls trendige Alternativen für Modefans. Hier sind die drei wichtigsten Trends bei den Frauen-Schuhen:

TREND 1: Pantoletten

Dabei handelt es sich um Schlupfschuhe mit hohem Absatz, die hinten offen sind. Für Claudia Schulz vom Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie in Berlin ist die Pantolette das perfekte Gegenstück zum Sneaker, denn die Pantolette wirkt femininer, aber trotzdem bequem. Sie kann aber auch sportlich sein.

Kristina Caspary-Gallus vom Verband der deutschen Mode- und Textildesigner sagt sogar: «Der Haupttrend geht klar in diese Richtung. Wir sehen eine Art Badeschlappen, aber aufgewertet.» Diese sogenannten Slides oder Slipper bestehen aus nicht mehr als einer gummiartigen Sohle und einem Strap, der sich über den Mittelfuß legt.

Allen voran die Adilette liegt dabei im Trend. Der originale Adidas-Badeschuh hat nach wie vor seinen Schalenboden aus Plastik, ist sonst aber etwas ausgefallener als früher. Es gibt Modelle mit Blumenprints oder bunten Streifenoptiken. «Ich habe sogar welche mit Fell gesehen», berichtet Schulz. Besonders für junge Frauen sei das ein heißer Tipp.

«Gemacht sind sie für den Strand, können aber auch in der Stadt getragen werden», erklärt Caspary-Gallus. Schuhe für den ganzen Tag seien sie jedoch nicht.

Und dann gibt es die Pantolette noch in Form von Babouches und Sabots in den Schuhregalen. «Beide Varianten sind vorne geschlossen, haben eine schlanke Form und laufen spitz zu», erklärt Schulz. Oft haben sie einen Keilabsatz und sind verziert. «Sie passen perfekt zur zerschlissenen, kurzen Hose und schulterfreiem Top.»

Noch etwas eleganter wirken Kreationen der Pantolette mit Plateausohle. Diese sind oft wie ein Sandwich aufgebaut, wie Schulz beschreibt. Mehrere übereinander gelegte Schichten erhöhen die Dämpfung im Schuh und fördern den Tragekomfort. «Die Schichten sind nicht selten verschiedenfarbig, sehen also aus wie bunte, übereinander gelegte Streifen.» Auch hybride Formen, bei denen eine Schicht geflochten ist, wie man es vom Espadrilles kennt, finden sich im Handel.

TREND 2: Sandalen mit Absatz

Ein paar Jahre lang waren die flachen Schuhe die große Modebewegung. Das ändert sich wieder: Absätze spielen am Sommerschuh 2017 eine große Rolle - was nicht zuletzt Frauen freuen dürfte, die optisch etwas an Körpergröße gewinnen wollen. «Wir sehen Keilabsätze, Blockabsätze und Plateaus - überall», sagt Caspary-Gallus.

Konkurrenz macht den Modellen mit Höhe der Kitten Heel, die kleine Schwester des klassischen Pumps mit maximal fünf Zentimeter hohem, feinem Absatz. «Ihn werden wir sowohl mit verschiedenen Absatzformen sehen als auch mit Riemchen oder einfach zum Reinschlüpfen», weiß Petra Schreiber, Präsidentin des Bundesverbands Farbe Stil Image. «Sie sehen schicker und eleganter aus als ein flacher Schuh - und sind damit ideal fürs Büro.»

Zu einem sportlichen Outfit passe hingegen ein Schlupfschuh mit Plateau besser. «Zu einem Sommerkleid würde ich einen hübschen Schuh mit Riemchen und Absatz wählen und Mules zur Bootcut-Jeans», sagt Schreiber.

TREND 3: Schuhe mit Bling und Schleife

Der dritte große Trend an den Sommerschuhen glitzert. «Die Schuhe sind sehr geschmückt, haben viel Bling-Bling. Selbst sportliche Schuhe werden so aufgepeppt», erklärt Caspary-Gallus.

Vor allem aber werden plakative Schleifen die Modelle zieren. «Teilweise sind sie übergroß gearbeitet - echte Hingucker», berichtet die Modeexpertin. Die Schleifen tragen teils Knallfarben, teils sind sie etwas schlichter und wie der restliche Schuh gefärbt. Etwas dezenter treten sie in Form von Bändern auf, die um den Knöchel zur Schleife gebunden werden.

Daneben sind Applikationen ein Thema der Designer. «Mules werden gerne mit Pailletten oder Perlchen übersäht», verrät Schulz. Bunte Pompons, Marabufedern und Quasten ergänzen die Verzierungen. Hinzu kommen Metallic-Optiken - «ganz klar eine Fortführung vom vergangenen Jahr», analysiert Caspary-Gallus. Solche glänzenden Schuhe passen sowohl zu eleganten Outfits wie auch zur legeren Jeans.

Aber: Bei aller Verzierung vergessen die Designer jedoch eines nicht: «Frauen wollen ihre Schuhe nicht kompliziert anziehen müssen, sondern schnell reinschlüpfen können», sagt Caspary-Gallus. Daher habe der Sommerschuh maximal eine Schnalle oder einen praktischen Reißverschluss an der Ferse. Von Jana Illhardt, dpa

