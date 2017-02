2017-02-28 07:48:34.0

Smoothie, Greens, Mojo Wie gesund sind eigentlich Superfoods?

Als Superfoods werden in der Regel Lebensmittel bezeichnet, die von einem bestimmten Nährstoff besonders viel enthalten. Doch es gibt auch Kritik daran.

Superfoods wie Acai-Beeren werden gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Doch dass sie wirklich gesünder sind als heimisches Obst und Gemüse, sei nicht erwiesen, erklärt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Als Superfoods werden in der Regel Lebensmittel bezeichnet, die von einem bestimmten Nährstoff besonders viel enthalten. «Durch die extreme Verarbeitung gehen aber viele Nährstoffe verloren», sagt Krehl. Sie werden meist getrocknet, in Pulverform oder als Extrakt angeboten. «Häufig lagern die exotischen Lebensmittel wochenlang in Schiffscontainern», gibt die Expertin zu bedenken. Das sei auch ökologisch nicht nachhaltig.

Superfoods können Speiseplan bereichern

Natürlich seien Superfoods spannend und könnten mit neuen Geschmacksrichtungen den Speiseplan bereichern. «Doch gerade mit der Verpackung, dem oft hohem Preis und dem Marketing vermitteln sie den Eindruck, besonders gesund zu sein.» Dabei sind Studien zufolge Produkte wie Goji-Beeren hin und wieder auch mit Schadstoffen belastet. Bei exotischen Lebensmittelmitteln bestehe außerdem das Risiko, dass sie Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen könnten. dpa/tmn