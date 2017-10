2017-10-29 07:00:00.0

Test Audi A5 Coupé im Test: Kann dieser Diesel Sünde sein?

Sportlichkeit und Effizienz, das geht durchaus zusammen. Das Audi A5 Coupé ist ein fahrendes Gegenargument für alle Diesel-Kritiker. Der Test-Bericht. Von Stefan Drescher

Das Zusammenspiel von Dynamik und Verbrauch lässt sich inzwischen in vielen Autos recht plastisch erleben. Wer den Fahrprogrammregler gerne mal auf „Sport“ stellt, den bringt die Tankfüllung eben etwas weniger weit. Der „Eco“-Modus ist im Gegenzug zwar gut für Geldbeutel und Gewissen, ambitioniertes Vorankommen scheidet damit in der Regel aber aus. So will es die Physik.

Allerdings gelingt den Herstellern auch immer öfter der Beweis, dass die Verbindung von Sportlichkeit und Effizienz zwar schwer, aber eben nicht unmöglich ist. Das Audi A5 Coupé darf man da gerne als Paradebeispiel anführen – und als fahrendes Gegenargument für alle Diesel-Kritiker.

Seit 2016 ist die zweite Generation des Mittelklassemodells am Markt. Das Design verspricht großen Sport, bei Audi sprach man seinerzeit von einem „Meisterwerk“. Tatsächlich ist der A5 mit seiner langen Motorhaube, der fließenden Silhouette und der sanft geschwungenen Taille eleganter als etwa ein BMW 4er, aber dynamischer als das E-Klasse-Coupé von Mercedes.

Audi A5 Coupé beeindruckt im Test

Allerdings ist auch bei Audi Downsizing angesagt: Wie nahezu überall presst man in Ingolstadt inzwischen immer mehr Leistung aus immer weniger Hubraum. Unser Testwagen war mit dem mittleren Diesel und nominell mit dem zweitschwächsten Motor der Baureihe ausgestattet: einem Vierzylinder mit 190 PS, Common-Rail-Einspritzsystem und Abgasturboaufladung.

Rein auf dem Papier sind das keine Werte, die einen Coupé-Fahrer aus den Sitzschalen reißen. Bereits nach den ersten Metern auf der Landstraße und dem ersten verstärkten Druck auf das Gaspedal wird allerdings klar: Der A5 ist kein Blender – und der Zwei-Liter-TDI hat auch in einem Coupé durchaus seine Daseinsberechtigung. Der Motor ist weit entfernt von einer dieselartigen Bräsigkeit, gibt sich spritzig, fast feinfühlig und beschleunigt die knapp 1,6 Tonnen ohne Leistungsloch über den Asphalt. Die 7-Gang Stronic tut ihr Übriges, schaltet unaufgeregt, aber präzise und flott. Hinzu kommt der quattro, der wohl immer noch beste Allradantrieb am Markt, der die 400 Nm Drehmoment sauber und verlustfrei auf die Straße bringt. Lediglich im oberen Drehzahlbereich geht dem Vierzylinder etwas zeitiger die Luft aus, der A5 legt nur noch sehr zäh zu – geschenkt. Irgendwo sind der Optimierung dann eben doch Grenzen gesetzt.

Audi A5 Coupé: Motor, Daten, Preis

Dafür gibt sich der Audi in einer anderen Disziplin beängstigend perfekt: Auch bei frequentem Be- und Entschleunigen bleibt es so leise und ruhig, dass der Fahrer uneingeschränkt Radio-Nachrichten hören oder über die Freisprechanlage telefonieren kann. Selbst bei Geschwindigkeiten jenseits der 200 km/h vernimmt man im Inneren nur minimale Motor- und Abrollgeräusche.

Und die Effizienz? Audi gibt den Gesamtverbrauch (inner- und außerstädtisch kombiniert) für den gerade mal 1,37 Meter hohen A5 (cw-Wert: 0,25) mit 4,5 bis 4,7 Liter pro 100 km an. Die Energieeffizienzklasse A wird erfüllt. Der durchschnittliche Testverbrauch lag letztlich bei rund 5,5 Litern, was für ein Coupé mit 190 PS und eine recht sportliche Fahrweise immer noch beachtlich ist. Audi setzt zudem auf modernste Abgasreinigung: Oxidationskatalysator, SCR-Katalysator, wassergekühlte Abgasrückführung, wartungsfreier Partikelfilter. Kann so ein Diesel Sünde sein? Zumindest dürfte es schwer sein, derzeit einen effizienteren Motor zu finden.