BMW 4er Facelift: Freude am Fahrwerk

Im Rahmen der New York International Auto Show werden auch dieses Jahr wieder dei World Car Awards vergeben. Insgesamt in sechs Kategorien werden die Awards verliehen: für Design, Luxury-, Performance-, Urban-, Green Car, und natürlich der Overall Award. 75 Journalisten aus über 20 Ländern haben die Fahrzeuge getestet, jeweils 3 Fahrzeuge stehen im Finale.