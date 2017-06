2017-06-13 06:33:00.0

Region Wie das Auto im Sommer zur tödlichen Falle wird

Auf bis zu 70 Grad kann sich der Innenraum eines Autos in der Sonne erhitzen. Was Autofahrer jetzt wissen müssen - und wie Außenstehende bei Gefahr richtig reagieren.

In einem parkenden Auto können Kinder an heißen Sommertagen sehr schnell überhitzen. Die Temperaturen steigen im Innenraum auch bei geöffneten Fenstern leicht auf bis zu 70 Grad an, das ist fast Saunatemperatur. "Schon bei Außentemperaturen von mehr als 20 Grad kann es im Auto kritisch werden, da helfen auch geöffnete Scheiben oder Schiebedächer nichts," sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd auf Nachfrage.

Eltern sollten ihr Kind deshalb nie alleine im Auto lassen und immer auch überprüfen, ob der Kindersitz und die Gurte nicht zu heiß sind, denn hier droht zusätzlich Gefahr durch Brandwunden, vor allem bei leichter Sommerkleidung oder auf nackter Haut.

Wie schnell die Hitze im Auto tödlich wird, haben Forscher aus den USA untersucht.: Ab 46 Grad Celsius Innentemperatur wird es im Auto für Kinder kritisch, bei den Werten in den dunkelroten Feldern droht Lebensgefahr. Die Forscher warnen, dass bei einer Außentemperatur von 35 Grad Celsius bereits nach 15 Minuten im Auto lebensgefährliche Innentemperaturen herrschen.

Bis zur Pubertät schwitzen Kinder weniger als Erwachsene. Dies führt zu einer geringeren Wärmeabgabe, da weniger Schweiß verdunstet. Insbesondere während körperlicher Aktivität erzeugen Kinder aber mehr Stoffwechselwärme als Erwachsene. Bei extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, wenig Luftbewegung und übermäßiger Anstrengung gelingt es dem kindlichen Körper oft nicht mehr, seine Temperatur genügend herabzusetzen. Kinder sollten sich ab 27 Grad nicht mehr anstrengen, da sonst Hitzekrämpfe, Hitzeerschöpfung oder sogar Hitzschlag drohen.

Auch beim Verlassen des Autos sollten Eltern sichergehen, dass alle Türen abgeschlossen sind, damit kein Kind unbemerkt wieder hineinklettern kann. In den letzten Mai-Tagen 2017 erregte ein Fall in Augsburg-Hochzoll aufsehen, als zwei Kleinkinder bei sommerlicher Hitze im Inneren eines Autos festsaßen. Wie ein Feuerwehrsprecher meldet, hatte die Mutter die Kinder ins Fahrzeug gesetzt. Ein Kind habe sich dann den Autoschlüssel geschnappt und den Wagen verriegelt, als die Mutter die Türen schloss. Weil sich die Luft im Auto wegen der Sonne schnell erhitzte, rief die Mutter den Notruf. Dann kam die Feuerwehr, um die selbst eingesperrten Kinder aus dem Wagen zu befreien.

Bei einem ähnlichen Fall einige Tage zuvor verriegelte sich ein Auto in Augsburg selbstständig, als ein Kind auf der Rücksitzbank saß und sich der Schlüssel im Auto – in diesem Fall auf einem Vordersitz – befand. Die Eltern waren ausgesperrt. Die Berufsfeuerwehr öffnete das Auto wieder.

Kinder und Tiere sind im Auto in besonderer Weise gefährdet

Die Polizei rät, im Notfall umgehend einen Notruf abzusetzen. Befinden sich die Insassen eines Wagens eindeutig in einer Notsituation, so sei es auch gerechtfertigt, die Scheibe selbst einzuschlagen und das Auto zu öffnen. "Wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr warten, dann muss ich das versuchen," so eine Polizeisprecherin. Die Grundregel sei: Bei einem Tier sollte man eher abwarten, bei einem Kind sofort einschreiten.

Denn auch für Hunde kann die Hitze lebensgefährlich werden, informiert die Tierrechtsorganisation Peta. Hunde haben nur wenige Schweißdrüsen. So sterben immer wieder Tiere, weil Halter sie im Fahrzeug lassen. Deshalb appelliert Peta, dies niemals zu tun - auch nicht, wenn das Auto auf einem schattigen Stellplatz steht oder das Fenster leicht geöffnet ist. Denn beides sorgt nicht für Abhilfe.

Entdeckt jemand ein Tier im Auto, sollte er schnell reagieren und den Besitzer suchen oder die Polizei rufen. Im Notfall, wenn der Hund bereits taumelt, stark hechelt, erbricht oder glasige Augen hat, ist sofortige Hilfe gefragt. Im Falle eines Tieres müsse der Halter dann mit einer Anklage wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen, so die Polizeisprecherin. Wer seine Kinder im Auto zurücklässt, müsse sich mindestens wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Tipps bei Hitze von Meteorologe Dominik Jung 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Den Tag im Einkaufszentrum verbringen, denn die haben meist eine Klimaanlage!

Leichte Kost zu sich nehmen und keine fettigen Sachen.

In der Sonne eine Kopfbedeckung tragen!

Wer nicht auf seinen Outdoor- Sport verzichten möchte, der sollte seine Aktivitäten in die frühen Morgenstunden legen, dann ist es am kühlsten! Bitte nicht am Abend joggen gehen, denn dann ist es noch sehr heiß. Die Höchstwerte werden derzeit erst zwischen 17 und 18 Uhr erreicht!

Wohnungen morgens ganz früh durchlüften, dann die Rollläden runter- sofern man welche hat!

Viel trinken ist bei hohen Temperaturen wichtig.

Im Freibad oder am Badesee Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor benutzen.

Wenn man im Freibad oder am Badesee ist, nicht aus der prallen Sonne heraus mit heißem Körper ins Wasser springen. Den Körper langsam an das kühle Nass gewöhnen!

Die pralle Mittagssonne meiden. Gerade in mitten in der Sonne ist es oftmals noch sehr viel heißer!

Darauf achten, dass auch alte Menschen und Kinder viel trinken!

Mit Material von dpa