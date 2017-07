2017-07-06 09:00:00.0

Günzburg 49-Jähriger soll Ehefrau mehrfach vergewaltigt haben

Ein 49 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau mehrfach vergewaltigt haben. Er streitet vor dem Günzburger Schöffengericht alles ab. Warum die Suche nach der Wahrheit schwierig wird. Von Wolfgang Kahler

Dem Angeklagten kann eine empfindliche Freiheitsstrafe drohen, wenn das Günzburger Schöffengericht den Aussagen der Hauptzeugin Glauben schenkt. Sie bezichtigt ihren Noch-Ehemann schwerer Straftaten wie Vergewaltigung, Bedrohung und Körperverletzung. Der 49-Jährige streitet alles ab.

Die von der Staatsanwältin am ersten Verhandlungstag erhobenen Vorwürfe liegen schon bis zu elf Jahre zurück. Bereits 2006 habe der Angeklagte seine Frau an den Haaren ins Schlafzimmer gezogen. Dort verkehrte er mit dem 46-jährigen Opfer, obwohl es sich wehrte. Als sie versuchte, ihn wegzustoßen, habe er sie auf die Unterarme geschlagen.

Tochter soll Vergewaltigung mitbekommen haben

Zu einer weiteren Vergewaltigung sei es im gleichen Jahr in einem Waldstück bei Ursberg gekommen. Bei dieser Tat soll der Mann einen längeren Schraubenzieher als Bedrohungswerkzeug benutzt haben. Das könnte eine Mindeststrafe von nicht unter drei Jahren zur Folge haben, wenn der Schraubenzieher als gefährliches Werkzeug eingestuft wird. Im Jahr 2011 soll der Angeklagte in der Wohnung in Krumbach seiner Frau und der gemeinsamen Tochter gedroht haben, beide zu töten. Zur dritten Vergewaltigung sei es 2012 gekommen. Im Schlafzimmer soll er die Frau mit einem Bügelbrett aufs Bett gedrückt und trotz Gegenwehr den Geschlechtsverkehr ausgeübt haben. Die minderjährige Tochter hat dies wohl mitbekommen, ist aber behindert und laut ärztlichem Attest derzeit nicht aussagefähig.

„Ich habe keine Gewalt gemacht“, beteuerte der Angeklagte zum Prozessauftakt, übersetzt von einer Dolmetscherin. Die beiden Eheleute stammen aus dem Kosovo und sind 1990 wegen des Balkankrieges nach Schweden geflüchtet. Von dort wurde die Familie zunächst wieder abgeschoben, kam kurz nach Deutschland, hielt sich dann in Kroatien auf und ist seit 1999 endgültig in Bayern. Hier kam die Tochter zur Welt. Doch die Ehe lief aus dem Ruder. Der Mann hat eine deutsche Geliebte und wollte seine Frau verlassen. Dann kam die Polizei und erteilte ihm ein Kontaktverbot. Angeblich habe sie gedroht, ihn fertig zu machen und drei Jahre in den Knast zu schicken, sagte der 49-Jährige. Die Frau habe immer Fantasien gehabt und sei auch in ärztlicher Behandlung gewesen.

Angeklagter streitet alles ab

„Ich habe sie nicht geschlagen und auch keinen Schraubenzieher verwendet“, sagte der Angeklagte. Streit habe es gegeben, „aber Vergewaltigung nie im Leben“. So ganz harmlos scheint das Verhältnis aber wohl nicht gewesen zu sein. Vor vier Jahren kam es zu einem Gewaltschutzverfahren, wie Schöffengerichtsvorsitzende Franziska Braun informierte. Damals haben beide Partner auf gegenseitige Kontaktaufnahme verzichtet, obwohl sie noch in einer Wohnung lebten.

Als Hauptbelastungszeugin beschrieb die Noch-Ehefrau, welche Torturen sie mitgemacht habe. Von ihrer Aussage hängt es ab, ob der Angeklagte verurteilt wird. Sie beschrieb die erlittenen Sexualdelikte mit vielen dramatischen Details. Auf die Frage einer Beisitzerin, warum sie die Vergewaltigungsanzeige erst so spät gemacht habe, sagte die Zeugin, sie hätte Angst um ihre Kinder gehabt, denn ihr Mann habe gedroht, sie und die Kinder „zu Gulasch zu verarbeiten“.

Psychiaterin Dr. Monika Aymanns aus München hat die Zeugin eingehend befragt und stuft sie als durchaus intelligente und eloquente Person ein. „Die Zeugin war in einer emotionalen Mangelsituation, hat über ihr jahrelanges Leid geklagt.“ Bestimmte Aussagen seien jedoch kritisch zu bewerten. Als Beispiel nannte die Sachverständige den Komplex einer Vergewaltigung, bei der es um Telefonkabel ging: „Da vermischt die Zeugin Reales mit Gehörtem.“ Im Gegensatz zum polizeilichen Protokoll der Vernehmung machte das Opfer im Prozess teilweise „widersprüchliche Aussagen“, so die Sachverständige. Als zweite Zeugin beschrieb die Vernehmungsrichterin ihre Gespräche mit dem Opfer. Die Angaben seien zunächst konfus gewesen, im Verlauf der Vernehmung aber konkreter geworden.

Nach sieben Stunden wurde der erste Prozesstag beendet. Am kommenden Dienstag werden weitere Zeugen gehört.