2017-05-21 19:58:17.0

Kreis Günzburg A8: Autopanne sorgt für Unfall und Komplettsperrung

Die Autobahn 8 Richtung Stuttgart musste am Sonntagabend wegen eines Unfalls Höhe Bubesheim (Kreis Günzburg) komplett gesperrt werden. Mehrere Fahrzeuge waren verwickelt.

Nach einer Autopanne auf der A8 kam es am Sonntagabend im Kreis Günzburg zu einem folgenschweren Unfall.

Etwa 1000 Meter nach der Anschlussstelle Günzburg lösten sich an einem Auto Reifenteile, der Fahrer des Wagens hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Er war gerade Richtung Stuttgart unterwegs. Ein nachfolgender Autofahrer stoppte ebenfalls, um zu helfen.

ANZEIGE

Als ein dritter Verkehrsteilnehmer den Reifenteilen auf der Fahrbahn ausweichen wollte, kam es zum Unfall. Das Fahrzeug prallte in eines der stehenden Autos, in dem noch eine Frau saß.

Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt. Die A8 wurde nach dem Unfall in Richtung Stuttgart zunächst komplett gesperrt, da ein Rettungshubschrauber aus Augsburg landete. Als dieser ohne Patient wieder zurückfliegen konnte, öffnete die Feuerwehr die linke und mittlere Fahrspur und leitete so den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Dennoch bildete sich am Abend ein rund drei Kilometer langer Stau.

Zu gefährlichen Situationen kam es, als einige Autofahrer auf der Zufahrt zur A8 in Fahrtrichtung Stuttgart den Stau erkannten, wendeten und die komplette Zufahrt entgegengesetzt der Fahrtrichtung die Autobahn wieder verließen, während andere Fahrer noch auf die Autobahn auffahren wollten. obes