2017-01-30 09:00:00.0

Landkreis Günzburg Behörden verschärfen Sicherheitskonzept bei Faschingsumzügen

Schnapsverbot und geprüfte Wagen gibt es bei den Faschingsumzügen schon seit mehreren Jahren. Neu sind in dieser Saison die Vorkehrungen gegen mögliche Anschläge. Von Ida König

„Es gibt keine konkrete Gefährdung“, betonte der Günzburger Polizeichef Stefan Müller gleich zu Beginn seiner Rede vor den Faschingsfreunden aus der Region, die sich zur Vorbesprechung im Landratsamt trafen. Gerade nach den Anschlägen in Ansbach und Berlin müsse man die Thematik aber zumindest einmal andenken, sagte er. Denn die Art des Terrors habe sich geändert: Die Attentäter bauen keine komplizierten Bomben mehr, sondern nutzen Alltagsgegenstände. „Nichts ist einfacher, als mit einem Lkw in eine Menschenmenge zu fahren.“

Deshalb wollen Müller und seine Kollegen aus Burgau und Krumbach nun noch einmal auf die Kommunen zugehen, in denen Faschingsumzüge stattfinden. Den Anfang macht am kommenden Samstag Landensberg. Diese närrischen Treiben seien die größten Veranstaltungen in der Region, erklärte der Polizeichef, zu einigen kommen bis zu 10.000 Besucher.

ANZEIGE

Am Eingang nicht nur eine Kasse

Um sie zu schützen, sollen Zufahrtsstraßen abgesichert und Rettungswege freigehalten werden. Wie genau das funktioniert, müsse man für jeden Ort einzeln entscheiden. Ein paar Beispiele nannte der Polizeichef aber. So könnten Feuerwehrautos, Container oder Poller die Zufahrten versperren. Doch das ist nicht immer einfach – schließlich sind Rettungs- und Zufahrtswege oft identisch, wie Vereinsvertreter anmerkten. Deswegen müssen die Sperren relativ schnell zu entfernen sein, erklärte Müller.

Damit im Extremfall Terroristen, aber auch Randalierer gar nicht erst zu den Veranstaltungen kommen können, wies Roman Gepperth, der beim Landratsamt für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig ist, auf die Eingangskontrollen hin. Diese Stationen sollten auf keinen Fall nur als Kasse genutzt werden – die Veranstalter sind gehalten, vor allem auf Glasflaschen, harten Alkohol und sogenannte Anscheinswaffen sowie vermummte Menschen zu achten, die „nicht ins Bild passen“.

Außerdem sollen sich die Gemeindevertreter zusammen mit den Faschingsvereinen Gedanken darüber machen, wo bei Bedarf eine Einsatzzentrale errichtet werden und ein Hubschrauber landen könnte. Auch einen Plan, wie ein Umzug oder eine andere Faschingfeier abgebrochen und aufgelöst werden kann, sollten die Beteiligten in der Schublade haben, sagte Gepperth. Das sei nicht nur im Falle eines Anschlags hilfreich, ergänzte Müller. Gerade bei großen Veranstaltungen passiert es schließlich immer wieder, dass ein Teilnehmer oder Gast verletzt wird.

Bisweilen sind Toiletten das größere Problem

Damit das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird, erinnerten Roman Gepperth, Anita Müller vom Verkehrswesen und Merle Kuhnert von der kommunalen Jugendarbeit an einige Vorschriften und Richtlinien. Der Umgang der Vereine mit Dingen wie Faschingswagen-TÜV, Beschilderung und Streckenplan sei viel besser geworden, lobte Müller. Sie erinnerte daran, genügend Parkplätze für die Besucher und Wagen bereitzustellen und ermahnte die Narren, darauf zu achten, dass die Musik nicht zu laut von den Wagen dröhnt. An manchen Orten seien zu wenige Toiletten ein Problem, sagte Gepperth – so passiere es immer wieder, dass Besucher bei den Anwohnern Schlange stehen.

Für die volle Blase ist meistens der ausufernde Alkoholgenuss verantwortlich. Bei allem Spaß am Feiern appellierte Kuhnert im Hinblick auf den Jugendschutz an die Vorbildfunktion der Erwachsenen. Müller ergänzte, dass die Sicherungsposten, die neben den Faschingswagen darauf achten, dass niemand zu nah an den Fahrzeugen steht, weder Alkohol dabei haben noch bereits angetrunken sein dürfen. Eine Neuerung im Jugendschutz sprach Kuhnert neben den gängigen Richtlinien zu Ausgangszeiten und Alkoholgenuss an: Nicht nur das Rauchen von Zigaretten ist für Jugendliche unter 18 Jahren verboten, sondern auch das Benutzen von E-Zigaretten und E-Shishas.