2017-01-18 14:44:00.0

Günzburg Das neue Lego-Hotel wird eine Pirateninsel

Der Freizeitpark investiert 26,6 Millionen Euro in den Neubau. Wie das Hotel aussehen wird und wann es eröffnet wird. Von Rebekka Jakob

Legoland Deutschland Resort wächst: In Günzburg entsteht ein weiteres Lego-Hotel im Feriendorf, das an den Freizeitpark angeschlossen ist. 26,6 Millionen Euro investiert das Unternehmen in ein neues Piraten-Hotel, das bereits 2018 eröffnet werden soll.

Bereits Ende 2016 hatte sich der Freizeitpark die Zustimmung der Stadt zu dem Bauvorhaben gesichert, über das konkrete Aussehen des Baus jedoch noch nichts verraten. Direkt neben Deutschlands drittgrößtem Freizeitpark wird Pirate Island entstehen. Das Gebäude im Piraten-Design verfügt über 142 Vier- und Fünfbett-Zimmer im Lego-Look und bietet Platz für bis zu 594 Gäste. Damit erweitert sich die Kapazität im Feriendorf um 28 Prozent auf 2684 Gäste pro Nacht. Die Zimmer in zwei Gebäudeteilen sind L-förmig um einen gigantischen Spielplatz mit Piratenschiff angeordnet. Wie im gesamten Feriendorf sind die dreistöckigen Gebäude und vor allem die Zimmer mit Lego Modellen thematisiert. Eine kulinarische Stärkung gibt es im Restaurant mit 320 Sitzplätzen im Innen- und 120 im Außenbereich.

ANZEIGE

In der neuen Saison 2017 präsentiert Legoland Deutschland seinen Besuchern passend zum 15. Geburtstag den neuen Parkbereich: Lego Ninjago World mit dem interaktiven 4D-Fahrspaß Ninjago The Ride. Dieser ist mit 9,2 Millionen Euro die größte Einzelinvestition in den Familienfreizeitpark seit seinem Bestehen.

Hunderte neue Mitarbeiter fürs Legoland

Legoland-Chef Martin Kring: „Die Auslastung des Feriendorfes ist trotz vieler Erweiterungen in den vergangenen Jahren extrem gut, und die starke Nachfrage sowohl bei uns als auch bei unseren Hotelpartnern in der Region hält an. Daher haben wir uns für einen erneuten Ausbau entschieden.“ Das Hotel sei ein bedeutender Schritt in unserer Resortstrategie, die das Unternehmen seit der Eröffnung der ersten Feriendorf-Häuser im Jahr 2008 konsequent verfolgt.

Beim Bau von Pirate Island werde das Unternehmen wieder hauptsächlich mit regionalen Firmen und Lieferanten zusammenarbeiten, kündigte Kring an. Für den Betrieb werden ab der Saison 2018 bis zu hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Gastronomie, Hauswirtschaft und Rezeption eingestellt.